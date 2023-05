Et si l’IA était là pour nous libérer du travail ?

Mustafa Suleyman, co-fondateur de DeepMind, a déclaré qu’il fallait penser à un revenu pour soutenir les travailleurs qui perdraient leur emploi à cause de l’IA. Mais peut-être regardons-nous simplement le problème sous le mauvais angle.

Ce pourrait être un gros rendez-vous manqué entre le travail et l’intelligence artificielle. Dans un monde où l’on parle de semaine de quatre jours, d’horaires flexibles, de burn out et de droit au temps libre, l’IA générative arrive. Et au lieu de devenir la solution pour bannir les tâches routinières aliénantes et alléger la charge de travail en exploitant les processus automatisés, il se transforme en une chimère qui fait entrer le chômage de masse dans ses entrailles. Mais c’est toujours le marché qui dicte les règles et donc la loi du profit semble battre toute perspective révolutionnaire. Pas pour compléter mais pour remplacer, et ainsi apparaissent les premières études qui envisagent les emplois que l’IA va voler, et les premières entreprises qui choisissent de licencier des employés et d’embaucher des chatbots.

Au milieu du chaos, des voix opposées s’élèvent, essayant de recoller les morceaux. Parmi ceux-ci, Mustafa Suleyman, il est le co-fondateur de DeepMind, qu’il a vendu à Google en 2014, et lors de l’événement GIC Bridge Forum à San Francisco, il a parlé d’intelligence artificielle et de travail, expliquant qu’il est nécessaire de soutenir le progrès d’un revenu de base. Sa déclaration devient un prétexte pour tenter de renverser la perspective. Aussi appréciable que soit l’intervention de Suleyman, comme nous l’avons dit, ce n’est rien d’autre qu’un patch qui tente de sauver de fausses prémisses. On suppose déjà que les travailleurs perdront leur emploi et que, par conséquent, le gouvernement devra activer des mesures d’urgence pour soutenir ceux qui restent au chômage.

Pourtant, il y a 70 ans, la science-fiction imaginait déjà un monde dans lequel il ne serait plus nécessaire de travailler grâce à des machines intelligentes. Mais ce n’est pas que de la science-fiction, une des manières de repenser l’économie est la mise en place d’un transfert régulier d’argent par l’Etat, à tout le monde et sans contraintes. Thomas Pain le disait déjà en 1795 dans Agrarian justice, ou James Meade avec son modèle socio-économique du dividende social, Nick Srnicek et Alex Williams l’expliquaient aussi très bien dans le livre Inventing the future de 2018. Bref, peut-être faudrait-il ne nous demandons pas si l’IA va voler des emplois, mais comment pourrait-elle redessiner les frontières d’un marché plus juste et plus digne.

La proposition de Mustafa Suleyman

« Il s’agit d’une mesure politique et économique dont nous devons commencer à parler sérieusement », a déclaré Suleyman. Goldman Sachs a expliqué qu’il est déjà difficile de distinguer le travail de l’IA générative, et ce n’est que le début. Des logiciels comme Midjourney et ChatGPT deviendront de plus en plus performants et les travailleurs de certaines catégories de plus en plus remplaçables. « Il ne fait aucun doute que de nombreuses tâches au pays des cols blancs vont être très différentes au cours des 5 à 10 prochaines années », a poursuivi Suleyman. « Il y aura un nombre important de perdants [che] il va être très malheureux, très agité », a prévenu Suleyman.

Suleyman n’est pas le seul à avoir soulevé la question, Elon Musk et Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, ont signé une lettre demandant de retarder l’avènement de l’IA sur le marché. « Les décisions sur l’IA ne doivent pas être déléguées à des leaders technologiques non élus » et des systèmes plus puissants ne doivent « être développés qu’une fois que nous sommes convaincus que leurs effets seront positifs et que leurs risques sont gérables », ont-ils déclaré. La technologie est maintenant trop rapide, les règles et la prévention ne peuvent pas suivre, le risque est que les travailleurs paient la facture

Études sur l’intelligence artificielle et le travail

En mars, Goldman Sachs a publié un rapport montrant comment l’IA pourrait remplacer 300 millions d’emplois à temps plein. L’Université de Pennsylvanie a plutôt analysé l’impact des technologies GPT (Generative Pre-trained Transformer) sur le marché du travail. Le document précise que l’intelligence artificielle générative impactera 80% des personnes, alors que 20% pourraient subir un changement radical en termes d’horaires, de méthodes, de salaires, d’offres d’emploi. Selon l’étude, certaines professions sont vraiment à risque. « Nous avons constaté que les emplois à haut revenu pourraient être plus exposés aux chatbots », les métiers créatifs sont plus sûrs, tandis que les emplois manuels résistent bien et ne seront pas dépassés par la révolution de l’IA.

Selon l’étude, intitulée « Les GPT sont des GPT : An Early Look at the Labour Market Impact Potential of Large Language Models » au premier plan sont les concepteurs, les ingénieurs et les experts de la blockchain, pour eux ChatGPT pourrait affecter entre 94 et 100 % des tâches qu’ils effectuent sur une base quotidienne. Viennent ensuite sur la liste des analystes financiers, des sondeurs, des mathématiciens, des rédacteurs de textes. Même les journalistes, en particulier ceux qui traitent de l’actualité et des auteurs d’essais.

Initiatives de la Maison Blanche

Un rapport du Conseil du commerce et de la technologie des États-Unis et de l’UE publié par la Maison Blanche en décembre 2022 expliquait que l’IA pourrait potentiellement « exposer de nouveaux pans entiers de la main-d’œuvre à des perturbations potentielles ». La grande différence avec les innovations technologiques passées, qui impliquaient principalement des tâches automatisées, est « l’impact que l’IA aura sur les tâches non routinières », a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche.

Les PDG de Big Tech ont rencontré Kamala Harris et Joe Biden pour déterminer comment endiguer les risques de l’IA générative. Parmi les premières mesures décidées figurent 140 millions de dollars à investir dans des centres de recherche en intelligence artificielle et la publication de lignes directrices pour réglementer la technologie. La réunion « s’appuie sur les mesures remarquables que l’administration a prises jusqu’à présent pour promouvoir l’innovation responsable. Il s’agit notamment du projet majeur d’une déclaration des droits de l’IA et des mesures d’application connexes annoncées l’automne dernier, ainsi que du cadre de gestion des risques de l’IA et d’une feuille de route pour la création d’une ressource nationale pour la recherche sur l’IA, publiée plus tôt cette année », lit un note.

Qui perd déjà son emploi à cause de l’IA générative

Bluefocus Intelligent Communications Group Co., l’un des principaux groupes de médias et de relations publiques de Chine, a publié dans un communiqué : « Pour adopter la nouvelle vague de contenu généré par l’intelligence artificielle (IA), nous avons décidé à partir d’aujourd’hui d’arrêter toutes les dépenses en troisième -rédacteurs et concepteurs du parti », en un mot, il a officiellement annoncé qu’il licencierait ses employés pour les remplacer par l’intelligence artificielle. La réaction des marchés financiers est encore plus inquiétante, car l’annonce a déclenché une hausse de 19 % des actions de l’agence. Une entreprise qui choisit d’investir dans l’intelligence artificielle est donc attractive pour les investisseurs, ce qui pourrait inciter diverses entreprises à suivre le choix de Bluefocus Intelligent Communications Group Co.

Dans une interview au journal Bloomberg, le PDG d’IBM, Arvind Krishna, a expliqué que son entreprise est en train de repenser le plan de recrutement envisagé pour l’avenir, il a décidé qu’environ 30% des rôles de back-office pourraient être remplacés par l’intelligence artificielle d’ici cinq ans. Ainsi, 7 800 emplois seraient remplacés par l’IA. Et juste une enquête réalisée par IBM et Morning Consult en 2022 avait déjà montré que 66% des entreprises du monde investissaient dans l’intelligence artificielle, avant même les débuts de ChatGPT. L’enquête a également expliqué que des recherches ont été menées par les entreprises pour réduire les coûts et « automatiser les processus clés ».

