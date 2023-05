Dell veut que les employés reviennent au bureau, et ils sont fous

Une patate chaude : certains employés de Dell fulminent à propos d’une promesse non tenue perçue concernant le travail à domicile. Les déclarations de hauts dirigeants en 2021 les ont amenés à croire qu’ils pourraient travailler à domicile pour toujours. Cependant, l’entreprise veut maintenant qu’ils reviennent au bureau au moins trois jours par semaine.

La plupart des employés de Dell ont commencé à travailler strictement à domicile pendant la pandémie. L’entreprise a dépensé beaucoup d’argent pour équiper ces employés des outils nécessaires pour faire leur travail à distance. À l’époque, le directeur de l’exploitation de Dell, Jeff Clarke, a déclaré que « l’investissement » était tel que l’entreprise continuerait probablement à faire travailler les personnes à domicile plutôt que de les rappeler au bureau.

« Après tout cet investissement pour permettre tout à distance, nous ne reviendrons jamais comme avant », a déclaré Clarke lors d’un appel aux résultats du deuxième trimestre 2021. « Chez Dell, nous prévoyons, sur une base continue, que 60 % de nos effectifs resteront à distance ou auront un horaire hybride où ils travaillent principalement à domicile et viennent au bureau un ou deux jours par semaine. »

C’était un sentiment que même le PDG Michael Dell a fait écho. Dell s’est vanté du fait que la productivité de l’entreprise était à son plus haut niveau dans un article de blog LinkedIn de septembre 2022, ajoutant que le travail de bureau forcé « était mal fait ».

De nombreux employés ont compris que cela signifiait qu’ils n’auraient plus jamais à remettre les pieds au bureau. On peut imaginer la déception lorsque Clarke a informé tout le monde par e-mail cette semaine qu’ils devraient commencer à revenir au bureau trois jours par semaine. Certains employés mécontents l’ont qualifié de « licenciement en douceur », ce qui implique que Dell ne les rappelle au bureau que pour se débarrasser de certains employés qui préféreraient démissionner plutôt que de retourner au bureau, évitant ainsi à l’entreprise d’avoir à distribuer des indemnités de licenciement.

Clarke a déclaré que l’entreprise effectuerait la transition progressivement et que les employés auraient des options et du temps pour régler les problèmes concernant leurs horaires de travail modifiés.

« Nous savons que beaucoup d’entre nous ont organisé notre vie autour du travail à distance au cours des trois dernières années », a déclaré Clarke dans une note interne consultée par The Register. « Il ne s’agit pas d’une transition vers un interrupteur léger. Nous comprenons qu’il faudra du temps pour se préparer et s’adapter à être à nouveau au bureau plus régulièrement. C’est le début d’une définition plus claire du travail hybride pour notre entreprise. »

Dell accorde aux travailleurs concernés un délai libre pour retourner au bureau « dès que vous pouvez l’organiser » afin de faciliter la transition. Le mandat s’applique uniquement aux employés à moins d’une heure de trajet du bureau Dell le plus proche. Les salariés peuvent également choisir leurs trois jours ouvrables.

Selon au moins un employé, le mandat de trois jours est incompatible avec les horaires de travail pré-Covid de Dell. Avant la pandémie, la plupart des employés hybrides ne passaient que deux jours par semaine au bureau. Désormais, il semble que ce soit trois jours dans tous les domaines.

Les employés disposent d’une liste de raisons pour lesquelles ils ne souhaitent pas retourner dans les bureaux de Dell, notamment moins de commodités, pas de garderie, des espaces de travail partagés et un parking, des ressources et une infrastructure inadéquats. Mais tous les travailleurs ne sont pas d’accord avec la « norme » du travail à domicile à 100 %.

Un employé de 15 ans a déclaré que depuis Covid, les nouvelles embauches ont diminué. Il affirme que les employés verts ne reçoivent pas la même formation et la même supervision qui les rendent suffisamment bons dans leur travail pour travailler efficacement à domicile.

« C’est devenu une blague », a déclaré un employé anonyme sur le forum TheLayoff. « Les juniors envoient des mèmes sur l’utilisation du texte, c’est mieux que de téléphoner aux personnes. Aucune initiative pour faire le travail qui leur est confié et personne pour les aider. Parce qu’il n’y a personne autour d’eux pour apprendre et que leur manager est absent et tout aussi peu qualifié qu’ils vas-y juste tranquille. »

