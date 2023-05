Fairphone apporte son intelligence de réparabilité aux écouteurs

En un mot : Fairphone se lance dans de nouveaux territoires. Le fabricant de combinés durables a lancé Fairbuds XL, son premier produit audio modulaire. Contrairement à son nom, les Fairbuds XL ne sont pas réellement des écouteurs mais plutôt des écouteurs modulaires.

Les écouteurs Fairbuds XL sont dotés de haut-parleurs dynamiques de 40 mm censés fournir des aigus clairs, des médiums chauds et des basses profondes, avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Les écouteurs supra-auriculaires sont fabriqués à partir de plastique et d’aluminium 100 % recyclés dans toutes les versions applicables et utilisent du cuir végétalien ainsi que du polyester et du nylon recyclés.

Le dernier né de Fairphone est doté d’un indice de protection IP54 contre la poussière et les liquides et offre jusqu’à 30 heures d’autonomie sur une seule charge. Ils se connectent sans fil via Bluetooth 5.1 et peuvent être couplés avec plusieurs appareils.

Les canettes sont pliables pour un transport plus facile et disposent d’une suppression active du bruit ainsi que d’un mode ambiant pour laisser entrer le monde extérieur. Elles sont par ailleurs compatibles avec des assistants intelligents comme Amazon Alexa, Apple Siri et Google Assistant. Le plus gros argument de vente, cependant, est sans aucun doute leur conception modulaire.

Les écouteurs ont été conçus pour être simples à déconstruire à des fins de réparation. Les composants qui s’usent avec le temps, tels que les coussinets d’oreille, le cache du bandeau et la batterie, peuvent facilement être remplacés par des versions de rechange disponibles sur le site Web de Fairphone. Les composants structurels, y compris le serre-tête, le câble haut-parleur à haut-parleur et la base du serre-tête, sont également modulaires.

La technologie des écouteurs évolue à un rythme plus lent que les autres appareils électroniques. Cela indique qu’ils sont mieux adaptés au modèle commercial modulaire que les smartphones ou les ordinateurs qui tentent les consommateurs avec de nouvelles fonctionnalités année après année. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’électronique modulaire n’a pas fait grand bruit. Peu de personnes veulent s’accrocher à un smartphone pendant une décennie alors que de nouveaux modèles sortent chaque année.

Les écouteurs Fairbuds XL de Fairphone sont disponibles à l’achat dès maintenant au prix de 249 euros, soit environ 270 $, et sont proposés dans votre choix de vert ou de noir. Ils bénéficient d’une garantie de deux ans et d’une politique de retour de 14 jours.

