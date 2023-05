Windows 11 (build 22621.1755 et 22624.1755) atteint le canal Insider Beta

Grosse surprise, puisque ce build du programme Windows Insider a été publié mardi. Oui, nous avons été un peu occupés (la semaine prochaine sera pire) et nous n’avons pas pu vous apporter l’information à temps. Cependant, mieux vaut tard que jamais et nous vous apportons déjà ces informations sur les builds 22621.1755 et 22624.1755.

Une construction surprise mardi pour #WindowsInsiders dans la chaîne bêta ! LCU .1755 est entrant ! ^ JH Les détails sont disponibles dans le dernier article de blog : https://t.co/BZ06AqU8hk pic.twitter.com/1rmq6dbjJt —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 9 mai 2023

Correctifs dans la version 22624.1755

paramètres

Les paramètres ne devraient plus se bloquer lorsque vous essayez de désinstaller une application tout en utilisant la vue grille.

Entrée

Correction d’un problème où le bouton d’insertion de texte Pinyin IME ne s’affichait pas correctement dans certains cas.

Correctifs pour Build 22621.1755 et Build 22624.1755

Cette mise à jour résout une condition de concurrence dans la solution de mot de passe de l’administrateur local Windows (LAPS). Le service de sous-système de l’autorité de sécurité locale (LSASS) peut cesser de répondre. Cela se produit lorsque le système traite plusieurs transactions de compte local en même temps. Le code d’erreur de violation d’accès est 0xc0000005.

Problèmes connus Rechercher dans la barre des tâches Si vous avez le bouton Bing dans la zone de recherche de la barre des tâches et que vous redémarrez votre ordinateur, vous pouvez voir la mise en surbrillance de la recherche rotative quotidienne pendant un certain temps avant d’avoir à nouveau le bouton Bing. Widget Lorsque vous lancez le tableau de bord des widgets pour la première fois, vous pouvez momentanément voir des espaces réservés pour les widgets/cartes d’alimentation de l’ancienne disposition à 2 colonnes, même si votre appareil prend en charge 3 colonnes.





