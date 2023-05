Pixel Tablet et Pixel Fold : Google avec deux nouvelles tablettes – une à plier

WatchOS 4, l’avenir de la recherche, en particulier de l’IA – Google présente à nouveau de nombreux nouveaux logiciels lors de sa propre exposition interne I/O. Et matériel très intéressant. Car en plus du smartphone milieu de gamme Pixel 7a, Google a sorti deux nouvelles tablettes du chapeau, la Pixel Tablet et la Pixel Fold pliable.

Google Pixel Tablet : L’ordinateur plat cherche une station d’accueil avec un bon son

Les tablettes Android sont un marché de niche depuis quelques années. Cela était également dû à Google lui-même, car l’entreprise a complètement négligé le développement d’un logiciel de tablette adapté et a préféré se concentrer sur Chrome OS. Maintenant, Google ramène les tablettes avec un bang.

La tablette Google Pixel repose sur une station d’accueil qui sert de station de charge, de haut-parleur et de support. (Photo : Google)

La tablette pixel est également un écran intelligent avec un haut-parleur dans la station d’accueil. Google annonce la renaissance de l’ordinateur plat et place l’appareil directement dans le segment premium à 679 euros. Ce n’est pas la seule déclaration de Google I/O 2023.

Il était important pour Google de souligner que le processeur maison G2 est au cœur de la tablette. Cette puce est utilisée dans le Google Pixel 7 (Pro), par exemple, et est conçue pour une efficacité élevée et un traitement rapide de l’IA.

La gomme magique efface les objets indésirables – ici l’homme à l’accessoire de bain disparaît immédiatement à gauche de l’image. (Photo : Google)

Google l’utilise également sur la tablette, par exemple pour proposer la correction photo rapide Magic Eraser, avec laquelle vous pouvez supprimer les objets gênants de vos photos – ou, nouveau – déplacer des objets dans les images presque à volonté.

La magie de l’IA ne se limite pas aux seules images : les enregistrements vidéo et les appels doivent toujours être parfaitement éclairés, la langue doit être clairement compréhensible même avec beaucoup de bruit ambiant, et la traduction linguistique, même hors ligne, doit être proche de la qualité. d’un interprète.

Si vous utilisez un autre téléphone Android, vous devriez pouvoir transférer sans effort des photos et d’autres fichiers vers la tablette Pixel pour les éditer presque en temps réel.

En quelques clics, les photos de votre téléphone Android atterrissent sur la tablette Pixel. (Photo : Google)

Si vous écartez les fonctionnalités d’IA et les gadgets logiciels, la tablette Google Pixel reste un appareil correctement équipé avec un grand écran de 11 pouces, une batterie XXL avec une autonomie allant jusqu’à 12 heures et 256 Go de mémoire flash pour d’innombrables applications. et fichiers.

Seul l’appareil photo ne peut pas tout à fait suivre la demande de prime. Le selfie et l’appareil photo principal ont une résolution de seulement 8 mégapixels et reposent sur une mise au point fixe.

Une tablette comme touche-à-tout

Même si la batterie pouvait lire des vidéos pendant une demi-journée d’affilée avant de manquer d’électricité, Google avait mis en avant d’autres domaines d’application. Vous pouvez utiliser un support magnétique pour fixer la tablette Pixel à une station d’accueil qui est à la fois une station de charge, un haut-parleur et un support.

Grâce à Matter, vous pouvez également utiliser la tablette Pixel comme centre de contrôle pour votre maison intelligente. (Photo : Google)

Placée dans la cuisine équipée, la Pixel Tablet remplace les écrans intelligents des concurrents. La tablette Google a également été utilisée dans le film Imagine comme cadre photo, centre de contrôle de la maison intelligente avec prise en charge de Matter ou pour la téléphonie vidéo.

L’essentiel est que la tablette Google Pixel est un modèle de référence dans l’annonce pour encourager d’autres fabricants à enfin mettre à niveau les ordinateurs plats à petit budget en aides quotidiennes à part entière.

La tablette Google Pixel sera lancée en Allemagne en juin 2023. Avec 128 Go de mémoire flash, le prix public conseillé est de 679 euros. La double mémoire flash coûte plus cher et fait monter le prix jusqu’à 799 euros (RRP).

Tablette Google Pixel (Poids : 493 g) Dimensions : 258 x 169 x 8,1 mm Processeur : Google G2 / Unité graphique : propre GPU de Google Affichage : écran tactile 11 pouces, 2 560 x 1 600 pixels (format 16:10) RAM : 8 Go / mémoire flash : 128 Go ou 256 Go Appareil photo : objectif portrait arrière avec 8 MP (f/2.0) / appareil photo avant avec 8 MP (f/2.0) Équipement : WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth 5.2 / NFC / capteur d’empreintes digitales / USB 3.0 OS : Android 13 avec 5 ans de mises à jour de sécurité Autonomie : 12 heures de lecture vidéo / Batterie : 27 Wh

Google Pixel Fold – le smartphone pliable de la série 7

Google s’essaie à la réanimation sur tablette et en même temps fait ses débuts avec les smartphones pliables. À première vue, le Google Pixel Fold ressemble à un téléphone Samsung Fold-line avec un appareil photo Pixel 7 attaché.

À première vue, un pliable comme les autres – mais l’appareil photo révèle qu’il appartient à la famille Pixel. (Photo : Google)

Ce n’est qu’au deuxième coup d’œil qu’il devient évident que Google croise le concept d’appareil entre-temps établi avec ses propres lignes de conception et essaie d’être au moins à égalité avec la concurrence.

Le design reste une affaire de goût et le concept est quand même un peu controversé : même si Google peut s’appuyer sur l’expérience de la concurrence, les techniciens ne peuvent éliminer tous les points faibles. Cela n’affecte pas la résistance à l’eau, qui est certifiée IPX8.

Vous pouvez également utiliser le Google Pixel Fold comme un ordinateur de poche déplié – le contenu multimédia est alors en haut et les commandes sont en bas. (Photo : Google)

Le groupe n’a montré que le renflement visible au milieu de l’intérieur lors d’une courte prise en main. Le pli proéminent du téléphone pliable n’était pas visible dans les films de rendu enregistrés.

S’attarder sur les apparences extérieures peut sembler excessif pour certains. Google, cependant, met l’accent sur les avantages de la technologie de pliage. Outre les applications sur l’écran partagé et l’affichage plus grand, les présentateurs de Google se sont concentrés sur les fonctions adaptées à une utilisation quotidienne.

Pliage Google Pixel (283g) Dimensions : 139,7 x 79,5 x 12,1 mm (plié) ; 139,7 x 158,7 x 5,8 mm (déplié) Processeur : Google G2 / Unité graphique : propre GPU de Google Écrans : 5,8 pouces extérieurs avec 2 092 x 1 080 pixels ; 7,6 pouces à l’intérieur avec 2 208 x 1 840 pixels ; Lecture 120Hz RAM : 8 Go / mémoire flash : 128 Go ou 256 Go Appareil photo : objectif portrait arrière 48 MP (f/1.7), ultra grand-angle 10.8 MP (f/2.2) et téléobjectif 10.8 MP (f/3.05) / Caméra frontale 9.5 MP (f/2.2) à l’extérieur et selfie 8 MP caméra (f/2.0) à l’intérieur Équipement : WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth 5.2 / NFC / capteur d’empreintes digitales / USB 3.0 OS : Android 13 avec 5 ans de mises à jour de sécurité Autonomie de la batterie : 24 heures en mode mixte / batterie : au moins 4 727 mAh ; typiquement 4 821 mAh

Innovations et éprouvées dans une mallette pliante

La fonction de traduction, pour laquelle le Google Pixel Fold utilise à la fois le petit écran externe et la grande surface d’affichage interne, est sans aucun doute innovante.

L’écran déplié de 7,6 pouces pointe dans votre direction et est utilisé pour la saisie vocale ou textuelle. Le petit écran montre à votre homologue la traduction en direct, ce qui est particulièrement utile en vacances à l’étranger.

L’interaction transparente entre les deux écrans est plus proche de la vie quotidienne. Par exemple, si vous regardez une vidéo sur l’écran extérieur et ouvrez le téléphone, le Google Pixel Fold continue de lire les images en mouvement sans aucune interruption notable.

En termes de matériel, Google reste fidèle à la base G2, qui alimente le Pixel 7 (Pro) et la tablette Pixel. Le support de l’IA dans les applications créatives et quotidiennes est ainsi garanti. La société complète un appareil photo principal de 48 mégapixels avec des caméras ultra grand angle et téléobjectif, chacune avec 10,8 mégapixels, et la caméra selfie de 9,5 MP. La batterie de 4 821 mAh devrait durer jusqu’à 72 heures.

Caméra triple Google Pixel Fold. (Photo : Google)

Le Google Pixel Fold démarre fin juin en Allemagne à partir de 1 899 euros (prix public conseillé) avec 256 Go de mémoire interne. Un téléphone pliable Google avec 512 Go de mémoire flash commence à 2 019 euros (RRP).

