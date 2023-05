L’écran 6K de 32 pouces de Dell arrive pour 3 200 $, sous-cotant Apple Pro Display XDR

La vue d’ensemble : L’une des plus grandes tests contre l’écran monstre 6K 2019 d’Apple a été son prix astronomique. Dell a annoncé un écran similaire au CES 2023 et l’a discrètement publié cette semaine, révélant un prix nettement inférieur à celui d’Apple mais toujours assez cher.

La dernière entrée de la série de moniteurs haut de gamme UltraSharp de Dell est maintenant disponible pour 3 200 $. C’est environ 1 800 $ moins cher que le Pro Display XDR d’Apple à 5 000 $, lancé en 2019, avec une résolution d’écran et un ensemble de fonctionnalités similaires.

Le 32 pouces 6K U3224KB de Dell n’est pas vraiment destiné aux jeux, encore moins aux eSports, avec un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz. En tant que panneau de productivité IPS Black de niveau élite, cependant, il affiche un maximum de 6 144 x 3 456 pixels – un peu plus de pixels verticaux mais un peu moins de pixels horizontaux que les 6 016 x 3 384 de l’Apple Pro.

Le U3224KB présente également un rapport de contraste de 2 000: 1, une gamme de couleurs RVB de 100%, une gamme DCI-P3 et Display P3 de 99% et 1,07 milliard de couleurs. Contrairement au panneau d’Apple, Dell a également inclus une webcam HDR 4K à double gain avec un objectif multi-éléments et un cadrage automatique basé sur l’IA.

Le plus gros inconvénient de Dell par rapport à Apple est probablement la luminosité HDR. Alors que le Pro Display XDR maintient 1 000 nits et atteint un pic de 1 600 nits, le U3224KB n’est certifié que pour Vesa DisplayHDR 600.

Cependant, le U3224KB a une gamme de ports de connexion plus large que le Pro XDR, qui ne prend en charge que USB-C et Thunderbolt 3. Dell emballé dans une connexion DisplayPort 2.1, un port HDMI 2.1, Thunderbolt 4 en amont, Thunderbolt 4 en aval, USB-C (avec plage de puissance étendue de 140 W), RJ45 et quatre ports USB-A.

De plus, alors qu’Apple a conçu son moniteur et certaines de ses fonctionnalités autour de macOS, le U3224KB renonce aux cloches et sifflets spécifiques à la plate-forme pour afficher la sortie de tout ce qui y est branché.

Dell a initialement dévoilé le U3224KB et ses caractéristiques au CES en janvier, mais n’a pas révélé le prix avant le lancement de l’écran cette semaine. Alors que le PDSF est de 3 200 $, une vente dans le site marchand Dell le réduit actuellement à 2 560 $.

De plus, Apple et Dell ont des moniteurs de poste de travail haut de gamme plus petits et moins chers. L’année dernière, Apple a lancé l’écran de studio 5K de 27 pouces pour 1 600 $. Les rapports indiquent que la société Cupertino développe également un moniteur 7K de 32 pouces qui inclurait l’un de ses derniers processeurs.

