Lancé aujourd’hui, le Google Pixel 7a obtient ses premiers test

Par TechRadar le 10 mai 2023



60

Le Google Pixel 7a est comme un roadster énergivore. Il est plus rapide qu’il ne devrait l’être, a fière allure sur les photos et doit être ravitaillé souvent en cours de route.

Par TechAdvisor le 10 mai 2023



90

Le Pixel 7a est un autre excellent téléphone de milieu de gamme de Google qui reste étonnamment proche de son ancêtre phare tout en offrant une offre impressionnante. Comme toujours, l’appareil photo est le point culminant, mais un logiciel fluide et de bonnes performances en font un ensemble convaincant, bien qu’imparfait.

De SlashGear le 10 mai 2023



90

Le Google Pixel 7a est un travail solide. Google a créé un smartphone aussi pointu que n’importe quel Pixel qu’ils ont créé auparavant. La valeur de ce smartphone est au moins égale à son prix de vente au détail — à peu près ce à quoi devrait aspirer la gamme « a » d’appareils Pixel de Google — en fin de compte.

De The Verge le 10 mai 2023



70

Après quelques années d’appareils de la série A qui se sentaient un peu téléphonés, Google a prouvé qu’il faisait toujours attention à son Pixel de milieu de gamme. Appareil photo, performances, chargement, affichage – presque tous les aspects de cet appareil ont été un peu améliorés. Ce n’est pas le téléphone milieu de gamme le moins cher, mais c’est une sacrée bonne affaire.

De Tom’s Guide le 10 mai 2023



80

Il y a beaucoup à aimer dans les améliorations apportées par Google au Pixel 7a, qui correspond pratiquement à la fonctionnalité Pixel 7 pour la fonctionnalité. Mais le Samsung Galaxy A54 coûte 50 $ moins cher et fait beaucoup des mêmes choses aussi bien que le Pixel 7a, ce qui donne aux acheteurs de téléphones à petit budget une décision difficile à prendre.

Par cnet le 10 mai 2023



89

Avec le Pixel 7A, il est clair que Google se penche sur des prix compétitifs dans le cadre de ses efforts pour attirer davantage d’utilisateurs d’Android dans le monde de Pixel. Ma seule préoccupation est que Google brouille peut-être un peu trop la ligne entre son Pixel de la série A et son Pixel ordinaire. Ne vous méprenez pas, je suis content que Google ait apporté la plupart des fonctionnalités que j’ai demandées au Pixel 7A. Cela indique simplement que j’attendrai plus du Pixel 8.

Par Câblé le 10 mai 2023



80

Si vous voulez un téléphone Android complet, vous devriez vous procurer le Pixel 7A. Il est tout aussi performant et attrayant que le tout aussi génial Galaxy A54 5G ; les deux sont des appareils que je recommanderais, bien que les extras logiciels que vous obtenez avec le Pixel soient sympas. Un conseil : les pixels sont mis en vente assez souvent, j’éviterais donc de payer le prix de détail complet pour le 7A si vous n’êtes pas pressé d’en posséder un.

Par DigitalTrends le 10 mai 2023



60

Le Google Pixel 7a est une grande mise à niveau par rapport à son prédécesseur, mais son prix plus élevé le place dans une situation difficile, étant donné que le Pixel 6a a obtenu une baisse de prix importante et que le Pixel 7 est juste un peu plus.

Par Ars Technica le 10 mai 2023



85

Bien que ce serait bien si sa fenêtre de mise à jour était plus longue, il n’y a pas grand-chose qui puisse rivaliser avec le Pixel 7a. Le prix inférieur à 500 $ d’Android est principalement la province des téléphones indésirables aux États-Unis, tandis que le Pixel 7a est rapide et capable. Il a un excellent appareil photo et essentiellement toutes les fonctionnalités de smartphone que vous pourriez souhaiter.

Par AndroidPolice le 10 mai 2023



Le Pixel 7a est l’appareil de la série A le plus avancé de Google à ce jour, correspondant presque aux caractéristiques du Pixel 7. Mais avec ces fonctionnalités supplémentaires, le prix augmente jusqu’à 500 $ et, combiné à une autonomie de batterie inférieure à la normale, il pourrait s’agir du premier appareil Pixel de la série A qui ne vaut pas votre argent.

Par Engadget le 10 mai 2023



Dans l’ensemble, le 7a est une sorte de choc car il offre 95 % de ce que vous obtenez du Pixel 7 standard, mais pour 100 $ moins cher. Habituellement, les fabricants d’appareils ne cannibalisent pas leurs propres appareils comme celui-ci. Mais Google n’a pas hésité et le résultat est une grande victoire pour les consommateurs. Est-ce que j’aimerais avoir un zoom dédié ou un écran plus grand ? Bien sûr, mais c’est [kind of] pourquoi le Pixel 7 Pro existe.

Par PhoneArena le 10 mai 2023



Nous nous attendons à ce que le Pixel 7a soit un autre succès retentissant sur le marché du milieu de gamme et volera facilement la couronne du Pixel 6a et deviendra l’un des téléphones Pixel les plus recherchés disponibles en 2023 !

