WhatsApp peut-il nous écouter pendant que nous dormons ?

L’ingénieur Twitter Foad Dabiri a publié une série de captures d’écran montrant comment WhatsApp s’est connecté plusieurs fois au microphone de son smartphone la nuit, alors qu’il n’avait aucune autorisation pour le faire. Le tweet a été commenté directement par Elon Musk et a également reçu une réponse officielle du compte WhatsApp.

Foad Dabiri est un ingénieur Twitter. Et c’est déjà presque une histoire, étant donné qu’après les licenciements décidés par Elon Musk il ne reste plus beaucoup à travailler sur ce réseau social. Le 6 mai, Dabiri a publié un tweet qui rouvre un soupçon qui revient cycliquement chez ceux qui ont un smartphone dans leur poche. Les applications qui ont accès à notre microphone peuvent-elles nous entendre ? Cette fois, le doute n’est pas venu d’une publicité particulièrement pertinente mais d’un contrôle de l’utilisation du microphone par WhatsApp. « WhatsApp a utilisé le micro en arrière-plan, pendant que je dormais, puis à nouveau depuis que je me suis réveillé à 6h du matin (et ce n’est qu’une partie de la chronologie !) Que se passe-t-il ? ». Dans la pièce jointe, Dabiri a également publié une capture d’écran montrant toutes les fois où WhatsApp a eu accès au microphone. Vous voyez des accès très proches, tous espacés de quelques minutes, de 4h20 à 6h53 du matin.

La réponse d’Elon Musk

Elon Musk a remarqué la plainte de son ingénieur et a commenté : « Nous ne pouvons pas faire confiance à WhatsApp. » Ce n’est peut-être qu’une coïncidence, mais la plainte concernant le manque de fiabilité de WhatsApp était particulièrement opportune, étant donné que le lendemain du jour où Musk a lancé un nouveau plan de messagerie pour Twitter qui comprend également des messages vocaux. Sans oublier les réponses aux messages et les nouveaux emojis. Pratiquement un nouveau WhatsApp, mais sur Twitter.

La version du microphone et de la plate-forme WhatsApp

Parmi les nombreux retweets qui ont permis de diffuser le tweet de Dabiri figure également celui du compte officiel WhatsApp qui a fourni sa version. L’application, l’une des astuces du trident de Mark Zuckerberg, expliquait qu’il ne s’agissait que d’un bug enregistré sur les smartphones Android : « Nous pensons que c’est un bug sur Android qui signale à tort des informations dans le tableau de bord de confidentialité. Nous avons demandé à Google d’enquêter et de résoudre le problème. »

Et il ajoute : « Les utilisateurs ont un contrôle total sur les paramètres du microphone. Une fois l’autorisation accordée, WhatsApp accède au microphone uniquement lorsqu’un utilisateur passe un appel ou enregistre une note vocale ou une vidéo et même dans ce cas, ces communications sont protégées par un cryptage de bout en bout afin que WhatsApp ne puisse pas les écouter ». Dans d’autres tweets, Dabiri a également dévoilé le modèle de son smartphone qui, selon la version WhatsApp, aurait contribué à cet incident : il s’agit du Pixel 7 Pro, le dernier modèle de smartphone produit directement par Google.

