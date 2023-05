Activision Blizzard se tourne vers le Royaume-Uni avec un avocat de renom pour sauver le rachat de Microsoft

L’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars a rencontré de nombreuses difficultés en cours de route. Les préoccupations concernant la concurrence et la qualité des jeux multiplateformes étant au centre de celles-ci. L’accord a été bloqué par l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) plus tôt cette année. Considérant que l’accord donnerait à Microsoft un avantage injuste dans l’espace des jeux en nuage.

Il semble maintenant qu’Activision Blizzard ait travaillé en arrière-plan pour ramener le combat au CMA. Le Financial Times a rapporté qu’Activision Blizzard avait retenu les services de Lord David Pannick QC, qui représentait l’ancien Premier ministre Boris Johnson lors des audiences sur les violations de Covid au Royaume-Uni en 2020. Cet avocat représentera l’entreprise devant une cour d’appel de la concurrence où elle cherche à révoquer le phrase.

Qui est Lord David Pannick et que va-t-il faire pour Activision Blizzard ?

Lord David Pannick est l’un des avocats les plus prestigieux et les plus respectés du Royaume-Uni, spécialisé dans le droit public et les droits de l’homme. Il a participé à plus de 100 affaires devant la Cour suprême et est intervenu dans de nombreuses causes d’une grande importance politique et sociale.

Ses clients comprennent des célébrités, des politiciens, des gouvernements étrangers et de grandes entreprises. Certains des cas les plus célèbres dans lesquels il est intervenu sont le Brexit, la suspension du Parlement britannique, l’extradition de Julian Assange et la destitution du président Donald Trump.

Selon le Financial Times, Lord Pannick défendra Activision Blizzard devant le Competition Appeal Tribunal. Où il tentera d’annuler le blocus imposé par la CMA sur l’acquisition de Microsoft. Le tribunal est un organe indépendant chargé d’examiner les décisions prises par les autorités de régulation dans les domaines de la concurrence, des communications, de l’énergie et d’autres secteurs.

Il n’a pas encore été confirmé quand la cour d’appel aura lieu. Cependant, cette signature montre qu’Activision Blizzard est déterminé à se donner les meilleures chances possibles de revenir sur sa décision.

L’option de vente à Microsoft est l’une des plus souhaitées par Activision Blizzard, qui traverse une grave crise en raison d’affirmations de harcèlement sexuel et de discrimination dans sa culture de travail. De nombreux investisseurs, employés et joueurs saluent le changement de propriétaire, qui pourrait signifier une amélioration des conditions de travail et de la qualité des jeux. Plus tôt le conflit avec le Royaume-Uni sera résolu, mieux ce sera.

