NVIDIA regroupe Diablo IV avec les GPU de bureau de la série RTX 4000

Très attendu : Pour pousser sa nouvelle technologie de génération de frames DLSS 3, NVIDIA propose une promotion offrant gratuitement le très attendu Diablo IV aux clients qui achètent une carte graphique GeForce RTX série 4000. Il pourrait s’agir simplement d’un coup de pouce dont ceux qui hésitent à mettre à niveau leurs systèmes pourraient avoir besoin d’agir.

Le prochain Diablo IV est la dernière version majeure de PC disponible via un ensemble de hardware. NVIDIA intègre le jeu avec la plupart des GPU de la série RTX 4000 de bureau. La société a également confirmé que la version bêta publique finale de Diablo IV en cours d’exécution ce week-end prend en charge sa fonctionnalité de génération de frames DLSS 3.

La promotion se déroule du mardi 9 mai au 13 juin dans la plupart des régions. Les clients ont jusqu’au 13 juillet pour utiliser un code. Les cartes éligibles incluent les RTX 4090, 4080, 4070Ti et 4070. Les systèmes pré-construits contenant ces GPU ont également droit au cadeau.

Les vendeurs enverront par e-mail aux clients les codes de remboursement. Les sites de ventes participants incluent Amazon, Newegg, B&H, Micro Center, Canada Computers, Antonline et les partenaires constructeurs OEM. L’utilisation des codes nécessite l’application GeForce Experience. Après avoir installé la carte graphique :

Sélectionnez « ÉCHANGER » dans le menu déroulant du compte dans GeForce Experience.

Entrer le code.

Suivez les instructions pour vous connecter au service Battle.net de Blizzard afin d’installer Diablo IV.

Commencer la promotion quelques jours avant la dernière version bêta gratuite compatible DLSS 3 de Diablo IV pourrait stimuler les ventes initiales tièdes du RTX 4070. À en juger par les exigences système officielles du jeu, tous les GPU participants devraient obtenir de bonnes performances en 1440p ou 4K, en particulier avec DLSS 3 activé. Cependant, omettre les ordinateurs portables de la série RTX 4000 est quelque peu surprenant, car de nombreux utilisateurs d’ordinateurs portables haut de gamme voudront probablement jouer à Diablo IV en déplacement.

Le pack comprend l’édition standard de Diablo IV, qui sera lancée le 6 juin. Les clients reçoivent également quelques articles cosmétiques pour ce jeu, Diablo III, World of Warcraft et Diablo Immortal.

La version bêta publique gratuite « Server Slam » se déroule du 12 au 14 mai sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, consoles Xbox Series et Xbox One. La progression du claquement de serveur ne se poursuit pas dans le jeu final, mais certains produits cosmétiques à débloquer le font. Blizzard a également promis des mises à jour de l’histoire et du contenu de Diablo IV tous les trois mois après son lancement.

