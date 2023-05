GeForce RTX 4070 contre 4070 Ti : 600 $ ou 800 $ de mise à niveau du GPU

Aujourd’hui, nous comparons la nouvelle GeForce RTX 4070 avec son frère plus formel, le RTX 4070 Ti, pour déterminer si le modèle Ti vaut les 200 $ supplémentaires, ou si vous devriez économiser de l’argent et opter pour le nouveau casual version d’usure. Mais avant de pouvoir répondre à cette question, voici une session de référence approfondie.

Nous avons préparé pour vous une référence de 40 jeux, couvrant les résolutions 1080p, 1440p et 4K. De plus, nous avons inclus 10 titres qui ont été testés avec et sans le ray tracing activé, ainsi qu’un certain nombre de jeux récemment sortis.

Tout d’abord, récapitulons brièvement en quoi ces deux produits diffèrent. Le RTX 4070 utilise le même silicium AD104 de 295 mm2 que le modèle Ti, mais la capacité de cache L2 a été réduite de 25 % à 36 Mo, et avec lui, vous obtenez 23 % de cœurs CUDA et d’unités de mappage de texture en moins, ainsi que 20 % de ROP en moins. Les fréquences boost du cœur ont également été réduites de 5 %, mais les mêmes 12 Go de mémoire à 21 Gbit/s restent, et avec un bus mémoire de 192 bits, cela indique une bande passante de 504 Go/s.

Justifier ces déclassements est une réduction de prix de 25 %, mais à 600 $, le RTX 4070 coûte toujours environ 100 $ de plus que nous le souhaiterions, ce qui est dommage. Cependant, il n’y a pas de meilleure alternative pour le moment, à part une Radeon 6950 XT à prix réduit et sortante, qui a ses propres avantages et inconvénients. C’est peut-être une comparaison que nous pouvons faire ensuite, mais pour l’instant, examinons de près comment les 4070 et 4070 Ti se comparent.

Pour tester, le processeur utilisé est le Ryzen 7 7800X3D associé au Gigabyte X670E Aorus Master, utilisant 32 Go de mémoire DDR5-6000 CL30. Comme d’habitude, nous passerons en revue les données d’une douzaine de titres avant de sauter dans les grands graphiques de ventilation, et les résolutions qui nous intéressent ici sont 1080p, 1440p et 4K. Entrons dedans…

Repères

À partir de Cyberpunk 2077, en utilisant le préréglage de haute qualité sans aucune mise à l’échelle, nous constatons que le RTX 4070 est 22 % plus lent à 1080p, 18 % plus lent à 1440p et 16 % plus lent à 4K. Dans ces conditions, vous n’utiliseriez vraiment que l’un ou l’autre GPU jusqu’à 1440p.

Avec le ray tracing activé, 1080p est vraiment la limite pour les deux modèles, du moins sans l’aide de la mise à l’échelle. Ici, le 4070 était 26% plus lent, ne rendant que 58 ips, alors que le modèle Ti était bon pour 78 ips.

Pour ceux d’entre vous qui jouent à des jeux multijoueurs, le RTX 4070 sera probablement une meilleure option de valeur, car il est très rapide, et la VRAM n’est pas un problème ici, non pas que le Ti offre de toute façon plus de VRAM. À 1080p, le 4070 n’était que 17% plus lent, 20% à 1440p et 24% à 4K.

Nous utilisons également le préréglage ultra-qualité, alors que la plupart des joueurs à la recherche d’un avantage concurrentiel réduiront les paramètres de qualité vers un préréglage de type plus moyen, de sorte que vous regarderez bien plus de 100 ips même en 4K en utilisant le RTX. 4070.

A Plague Tale: Requiem est un superbe jeu qui ne nécessite pas de fréquences d’images élevées pour en profiter, mais dans tous les cas, en utilisant l’ultra préréglage, c’est ce que vous obtiendrez de ces GPU. Même à 1440p où le 4070 était 18% plus lent que la version Ti, nous regardons toujours 81 fps en moyenne. Les choses deviennent risquées à 4K et ici, vous voudrez activer DLSS pour monter à plus de 60 ips.

The Callisto Protocol a fonctionné sans effort sur le RTX 4070 avec 92 ips à 4K en utilisant le préréglage de la plus haute qualité sans aucune mise à l’échelle, donc bien qu’il soit 19% plus lent que le modèle Ti, ce n’était pas un problème dans cet exemple.

Ensuite, avec le ray tracing activé qui casse les cartes de 8 Go en utilisant ces paramètres de qualité, 12 Go suffisent juste, bien que vous commencerez à rencontrer des problèmes de temps de frame constants à 4K, donc une mise à l’échelle sera nécessaire ici.

Semblable à Call of Duty, un autre jeu où le RTX 4070 sera plus que capable est Fortnite, en supposant que nous ne voulons pas maximiser les visuels, que nous examinerons dans un instant. Même les paramètres Epic du mode DX11 ne sont pas vraiment la façon dont nous devrions jouer à ce jeu si nous voulons atteindre ces douces Victory Royales, du moins en dehors des lobbies de bot d’entrée de gamme. Par « lobbies de robots », nous entendons de véritables robots IA, et non des joueurs humains novices.

Dans tous les cas, avec les paramètres Epic, le 4070 produisait toujours 171 ips en 1080p. Bien que cela signifiait qu’il était 20 % plus lent que le 4070 Ti, en utilisant des paramètres de qualité compétitifs, nous serons presque toujours limités par notre CPU.

Cependant, si pour une raison quelconque, nous jouons à Fortnite pour le plaisir des yeux, et certes, le jeu a l’air incroyable lorsqu’il est au maximum, les performances supplémentaires du 4070 Ti seront très utiles. Le 4070 était 17% plus lent à 1080p, 20% plus lent à 1440p et 21% plus lent à 4K, bien que les deux nécessitent une prise en charge de la mise à l’échelle à 4K.

Resident Evil 4 a été testé en utilisant le préréglage « prioriser la qualité graphique », qui désactive les performances de ray tracing. Cependant, nous avons également des résultats RT que nous examinerons dans un instant. Avec le ray tracing désactivé, ce jeu est un jeu d’enfant sur l’un ou l’autre de ces GPU. Même à 4K, le RTX 4060 était bon pour 66 ips en moyenne, et nous pouvons à peu près le double à 1440p.

Désormais, en utilisant le préréglage max, qui permet le ray tracing, nous constatons que les performances sont réduites, mais pas de manière aussi significative que dans de nombreux autres jeux. Le 4070 plonge en dessous de 60 ips à 4K, mais la mise à l’échelle nous ramènerait au-dessus de ce seuil. À 1440p, nous envisageons toujours 94 ips, ce qui rend le 4070 généralement 22 % plus lent que le modèle Ti.

Spider-Man Remastered est fortement limité par le processeur à 1080p, même avec le 7800X3D, bien que nous parlions de plus de 200 ips, donc à ce stade, cela n’a vraiment pas d’importance. Le 4070 était 15% plus lent à 1440p, mais encore une fois, avec 159 ips en moyenne en utilisant le préréglage de la plus haute qualité, cela n’a probablement pas d’importance. Nous devons vraiment jouer en 4K pour que le 4070 Ti vaille la mise à niveau ; ici, le 4070 était 19% plus lent avec 89 fps en moyenne.

Désormais, avec le ray tracing activé, en utilisant le deuxième préréglage le plus élevé du jeu, nous constatons que les résultats sont fortement limités par le processeur à 1080p et il en va de même pour le 4070 Ti même à 1440p. Ensuite, à 4K, le 4070 est 15% plus lent que la version Ti avec 82 ips en moyenne, donc un excellent résultat global.

Passant à F1 22, nous allons d’abord tester en utilisant le préréglage ultra-élevé mais avec les effets RT désactivés manuellement. Cela se traduit par des fréquences d’images élevées et, tout au plus, le 4070 est à peine 19% plus lent que le 4070 Ti, produisant un impressionnant 142 ips à 4K.

Cependant, il s’agit d’un bon exemple où l’activation du ray tracing ne vaut tout simplement pas la performance. On pourrait le faire juste pour l’amélioration visuelle à 1080p, mais pour ceux après une expérience de taux de rafraîchissement élevé à 1440p, vous renonceriez sûrement aux effets RT. Ensuite, à 4K, l’activation du ray tracing réduit de 100 ips le RTX 4070, le ramenant à seulement 45 ips pour une meilleure qualité d’ombre. Cela ne vaut tout simplement pas la peine dans cet exemple.

Star Wars Jedi : Survivor est un jeu d’excellente qualité qui a été gâché par de mauvaises performances, ce qui est vraiment dommage. Cependant, si votre processeur est suffisamment rapide, vous pouvez désormais profiter de performances décentes dans ce titre avec un RTX 4070 ou 4070 Ti. En utilisant le préréglage de la plus haute qualité, le 4070 était bon pour 73 ips à 1440p, ce qui le rend 22% plus lent que le modèle Ti.

The Last of Us Part I a vu de nombreux correctifs liés aux performances depuis sa sortie, et ces résultats sont basés sur la dernière version du jeu, en utilisant le préréglage de qualité maximale. Le jeu fonctionne très bien sur le RTX 4070 à 1440p, et nous avons trouvé qu’il était relativement facile de viser plus de 60 ips, même si idéalement, nous préférerions le type de performances que nous voyons à 1080p.

Si vous êtes d’accord, vous devrez soit utiliser les paramètres élevés, soit activer la mise à l’échelle. Dans tous les cas, à 1440p, le 4070 n’était que 12% plus lent que le modèle Ti, bien qu’il soit 26% plus lent à 4K.

Résumé des performances

Nous venons de jeter un coup d’œil à près d’une douzaine des 40 jeux testés, certains avec et sans RT activé. Il est maintenant temps de voir comment ces deux GPU se comparent sur tous les jeux testés. Alors allons-y, en commençant par les données 1080p…

Voici toutes les données 1080p comparant le RTX 4070 au 4070 Ti, et en moyenne, nous avons constaté que le 4070 était à peine 16 % plus lent. Bien sûr, il y a ici des résultats limités par le processeur ou des résultats de jeux comme Death Stranding qui ont un plafond de 240 ips, et les deux GPU atteignent cela à 1080p avec des visuels maximisés.

Les données 1440p sont une meilleure représentation de la façon dont les deux GPU se comparent, mais même ici, le 4070 n’était que 19 % plus lent en moyenne, ce qui est assez bon étant donné qu’il est 25 % moins cher. Nous avons cependant vu certaines marges dépasser ce chiffre dans des titres tels que Hogwarts Legacy et The Division 2.

Puis chez 4K, on ​​retrouve à nouveau une marge de 19%, malgré une répartition des résultats plus conséquente. La suppression des trois pires résultats pour le 4070 Ti (CSGO, For Honor et Rainbow Six Extraction) ne modifie la marge que d’un pour cent.

Ce que nous avons appris

Voilà, c’est ainsi que les RTX 4070 et RTX 4070 Ti se comparent sur un vaste exemplaire de jeux. La question est maintenant, laquelle devriez-vous acheter? Devriez-vous vous contenter du RTX 4070 standard à 600 $, ou vaut-il la peine de creuser un peu plus pour le modèle Ti ?

Normalement, nous dirions simplement d’opter pour le modèle qui offre le type de performances que vous recherchez, et bien que cela s’applique encore un peu ici, nous avons vraiment du mal à vous recommander de dépenser 800 $ sur une carte graphique avec seulement 12 Go de VRAM, et ce facteur pique même à 600 $.

S’il y avait une option pour coupler le RTX 4070 avec au moins 16 Go de VRAM, nous pensons que nous serions partout pour 600 $, et nous réalisons que ce serait une configuration de base différente avec 16 Go, mais nous ne faisons que souligner qu’en 2023, c’est le genre de capacité tampon que nous attendons sur un produit à 600 $.

Le problème est que pour ceux d’entre vous qui cherchent à mettre à niveau et qui ont environ 600 $ à dépenser pour une carte graphique, cela ne s’améliore pas vraiment pour le moment. Avec AMD qui n’a pas encore sorti de produit de la série Radeon RX 7800, il n’y a tout simplement pas de concurrence en dehors de la Radeon RX 6950 XT de la saison dernière, qui est certes un produit convaincant aux prix réduits actuels, mais c’est aussi un produit sortant. Le stock en Australie et ailleurs s’est presque tari en tant que tel.

Nous ne parlons donc probablement que de quelques semaines avant que le 6950 XT ne soit totalement indisponible chez les sites de ventes. Dans l’état actuel des choses, Newegg répertorie quelques modèles entre 620 $ et 650 $, ce qui les rend très tentants, mais comme je l’ai noté plus tôt, il y a des avantages et des inconvénients à cette option. Les seuls avantages réels du 6950 XT sont les 16 Go de VRAM supplémentaires et des performances de rastérisation supérieures d’environ 15 %, qui sont deux avantages importants.

Cependant, le 6950 XT sera inférieur en termes de performances de ray tracing, il manque de support DLSS et la génération de frames n’est pas encore une chose, on ne sait pas si ce sera jamais pour ce produit. De plus, l’efficacité énergétique est considérablement inférieure, augmentant l’utilisation totale du système d’environ 200 watts.

Si le RTX 4070 se vendait au-dessus de son PDSF, alors le 6950 XT serait un choix plus évident, mais avec une légère remise, il est difficile de ne pas favoriser NVIDIA à notre test.

Nous pensons qu’au prix de 600 $, le RTX 4070 est la meilleure option disponible actuellement. Pour ceux qui envisagent de dépenser 800 $ pour une mise à niveau vers le modèle Ti, vous devriez vraiment envisager la Radeon RX 7900 XT, qui peut facilement être trouvée pour le même prix demandé de 800 $. Il contient plus de VRAM, est légèrement plus rapide pour le raster et offre généralement des performances de ray tracing compétitives.

Jusqu’à ce qu’AMD publie un véritable concurrent de la génération actuelle, le RTX 4070 peut continuer à être largement incontesté au prix de 600 $. Encore une fois, nous tenons dans l’espoir que NVIDIA soit obligé de réduire les prix, mais si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas attendre, alors c’est aussi bon que possible en ce moment.

