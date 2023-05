Les gros licenciements de LinkedIn : « Nous allons supprimer 700 emplois et fermer l’application en Chine »

Selon Layoffs.fyi, 270 000 emplois dans les entreprises technologiques ont été supprimés au cours des six derniers mois, après Meta, Twitter, Amazon et Microsoft, LinkedIn décide également de supprimer des emplois.

Même LinkedIn ne résiste pas à la vague de licenciements. Il supprimera 716 emplois et fermera son application Chinese In Career. Ryan Roslansky, PDG de la plateforme de réseautage professionnel, l’a écrit dans une lettre, expliquant que la décision était dictée par la nécessité de répondre aux conditions économiques dans le but de rendre l’entreprise plus agile. Bref, les entreprises changent, le mantra est toujours le même, il a été répété par toutes les Big Techs qui, après la pandémie, se sont retrouvées face à un monde qui n’a pas répondu aux attentes de succès.

« La demande du marché et des clients fluctuant davantage, et pour servir plus efficacement les marchés émergents et en croissance, nous élargissons le recours aux fournisseurs », a-t-il écrit. « Nous supprimons également des couches, réduisant les rôles de gestion et élargissant les responsabilités pour prendre des décisions plus rapidement. »

Réductions d’effectifs sur LinkedIn

Roslansky a expliqué que l’entreprise subira des changements majeurs, les équipes de produits et d’ingénierie deviendront responsables de la feuille de route technologique de l’entreprise, l’équipe de productivité de l’entreprise sera progressivement supprimée et intégrée dans d’autres parties de l’entreprise. Il a également ajouté que 250 nouveaux emplois seront créés pour les équipes commerciales et de gestion des comptes le 15 mai. Outre les coupes dans le groupe de la productivité, la société a également annoncé qu’elle fermerait sa société basée en Chine, InCareer, le 9 août. « Alors qu’InCareer a connu un certain succès au cours de l’année écoulée grâce à notre solide équipe basée en Chine, elle a également rencontré une concurrence féroce et un climat macroéconomique difficile », a déclaré Roslansky. Cependant, un porte-parole de LinkedIn a expliqué que l’entreprise maintiendra une présence en Chine pour aider les entreprises à embaucher et à former des employés à l’extérieur du pays.

L’entreprise a également expliqué que les travailleurs basés aux États-Unis auront droit à une indemnité de départ, à une couverture médicale continue et à des services de transition de carrière, tandis que tous les employés qui ne travaillent pas aux États-Unis seront soumis aux exigences du pays d’origine. .

Les gros licenciements de la Big Tech

Selon Layoffs.fyi, 270 000 emplois technologiques ont été supprimés au cours des six derniers mois. Meta a laissé 21 000 employés à la maison, comme l’a expliqué Zuckerberg dans le post : « Mise à jour sur l’année d’efficacité de Meta », publiée sur la page officielle de l’entreprise, Meta a décidé de supprimer 12 % du personnel et de fermer 5 000 offres d’emploi Google a également licencié 12 000 travailleurs , tandis qu’Amazon 27 000. Microsoft, société mère de LinkedIn, supprime également 10 000 emplois.

Dans la longue liste des BigTechs qui downsizing il y a ensuite Twitter, après le rachat d’Elon Musk l’entreprise a réduit ses effectifs, les licenciements en cascade qui ont commencé en novembre ont aussi mis en péril des zones délicates de la plateforme, comme la modération, et en fait, le nouveau PDG a été largement critiqué car après son arrivée, Twitter s’est transformé en une terre sauvage sans aucun contrôle sur le contenu publié.

Dans une année financièrement très difficile pour la Big Tech, les licenciements sont aussi un moyen d’être plus attractif sur le marché. En fait, les coupes ont fait grimper les actions d’entreprises comme Alphabet, Spotify, Salesforce ou Zoom. Et cela pourrait continuer tout au long de 2023. Comme l’a expliqué l’analyste de Wedbush Daniel Ives à Forbes, les licenciements sont la « première grande étape dans la stabilisation des actions en difficulté », en particulier après des embauches ambitieuses pendant la pandémie d’investisseurs, en fait, les licenciements peuvent ne pas être un symptôme d’une entreprise en difficulté, mais un signe positif pour une entreprise qui entend rester rentable et attractive sur le marché.

