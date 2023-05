Le tournoi The International de Dota 2 revient à Seattle cette année

Pourquoi c’est important : Dota 2 est un jeu d’arène de combat en ligne multijoueur (MOBA) sorti en 2013. Comme en témoignent le succès du tournoi et ses énormes cagnottes, le jeu gratuit reste populaire une décennie après son lancement. Il est actuellement classé deuxième sur la liste Steam des 100 meilleurs jeux les plus joués avec un pic de 678 994 joueurs aujourd’hui.

L’International est de retour à Seattle. Le championnat du monde annuel d’esports pour Dota 2 aura lieu en octobre à la Climate Pledge Arena (anciennement KeyArena), dans la cour arrière de Valve.

L’International 2023 débutera le 14 octobre avec la phase de groupes suivie des éliminatoires, toutes deux sous la même bannière : The Road to the International. Valve a déclaré qu’il partagerait plus d’informations sur ces événements dans les semaines à venir.

La finale du tournoi débutera le 27 octobre et se poursuivra jusqu’au 29 octobre.

Valve a accueilli le tout premier International avec un grand prix d’un million de dollars en 2011. En 2013, Valve a introduit un mécanisme de financement participatif qui a ajouté encore plus d’argent à la cagnotte. La cagnotte totale a gonflé à plus de 2,8 millions de dollars cette année-là pour devenir la plus grande cagnotte d’esports à ce jour. En fait, la cagnotte a augmenté chaque année pour dépasser l’année précédente à une exception près.

Le prize pool de l’année dernière n’était que de 18,9 millions de dollars, le plus bas depuis 2015. À titre de comparaison, The International 2021 avait un prize pool de plus de 40 millions de dollars. Il sera curieux de voir quelle sera la taille du pool de cette année compte tenu de l’environnement économique actuel.

Ce sera le premier International à être accueilli à Seattle depuis 2017. De 2014 à 2017, The International a eu lieu au même endroit. Les arrêts récents de l’événement ont inclus Singapour, Bucarest, Stockholm, Shanghai et Vancouver. L’événement devait avoir lieu à Stockholm en 2020 mais a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19.

Plus d’informations sur The International 2023, y compris des détails sur la façon de marquer des billets, seront publiées à l’approche d’octobre, a promis Valve.

