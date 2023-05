Warren Buffett compare l’IA à la création de la bombe atomique

Une patate chaude : malgré tout ce que nous entendons sur les merveilles de l’IA moderne, de nombreuses personnes se méfient des dangers de cette technologie. Le dernier sceptique en date est la cinquième personne la plus riche du monde, Warren Buffet, qui vient de comparer l’IA à la création de la bombe atomique.

Le PDG de Berkshire Hathaway, Buffett, et le vice-président de la société, Charlie Munger, ont été interrogés sur l’IA lors de questions lors de l’assemblée annuelle de la société à Omaha, Nebraska, ce week-end.

On a demandé à Munger s’il pensait que l’IA aurait un impact positif sur les actions, le marché et la société dans son ensemble.

« Eh bien, si vous alliez dans les usines de BYD en Chine, vous verriez la robotique aller à un rythme incroyable. Donc, nous allons voir beaucoup plus de robotique dans le monde. Je suis personnellement sceptique quant à une partie du battage médiatique qui va dans l’intelligence artificielle », a répondu Munger. « Je pense que l’intelligence à l’ancienne fonctionne plutôt bien. »

Buffett a admis que l’IA peut faire des choses remarquables. Il a dit que son ami Bill Gates lui avait montré la dernière version de ChatGPT, même si sa capacité à le faire rire était loin d’être impressionnante. « […] il ne pouvait pas raconter de blagues. Eh bien, Bill m’a dit cela à l’avance, m’a préparé, et ce n’est tout simplement pas là », a déclaré Buffett.

Le milliardaire a également fait l’éloge d’AI pour sa capacité à vérifier tous les test juridiques et « toutes sortes de choses », mais a averti que « quand quelque chose peut faire toutes sortes de choses, je suis un peu inquiet ».

Buffett a alors commencé à ressembler un peu à Elon Musk, l’un des co-fondateurs du créateur de ChatGPT OpenAI, qui a autrefois qualifié l’IA de plus grande menace existentielle pour l’humanité et plus dangereuse que la Corée du Nord.

« Nous avons inventé pour une très, très bonne raison, la bombe atomique », a déclaré Buffett. « Et, la Seconde Guerre mondiale, il était extrêmement important que nous le fassions. Mais est-ce bon pour les 200 prochaines années du monde que la capacité de le faire ait été libérée? »

Buffett, qui a déclaré à plusieurs reprises que la guerre nucléaire était sa plus grande peur et que cette pensée l’empêchait de dormir la nuit, a poussé la comparaison entre l’IA et les armes nucléaires en paraphrasant une citation d’Albert Einstein après avoir divisé l’atome. Einstein a dit : « La puissance libérée de l’atome a tout changé sauf nos modes de pensée et nous dérivons ainsi vers une catastrophe sans précédent.

La version de Buffett disait : « Avec l’IA, cela peut tout changer dans le monde, sauf la façon dont les hommes pensent et se comportent, et c’est un grand pas à franchir. »

Alors que l’utilisation de l’IA pour générer des images et d’autres contenus s’avère controversée, comme nous l’avons vu avec System Shock et Amnesty International, certains disent que cela pourrait entraîner des problèmes beaucoup plus importants. Geoffrey Hinton, connu comme le parrain de l’IA, a quitté Google la semaine dernière avec un avertissement selon lequel, à mesure que les entreprises tirent parti d’une IA plus puissante, les systèmes deviennent de plus en plus dangereux.

Bien qu’ils ne soient certainement pas les seuls à s’inquiéter de l’intelligence artificielle, Buffett et Munger ne sont pas les plus grands fans de la technologie en général. Les deux ont parlé de leur aversion pour la cryptomonnaie dans le passé; Munger l’a comparé à une maladie vénérienne, tandis que Buffett a déclaré qu’il ne paierait pas 25 $ pour tout le Bitcoin dans le monde.

