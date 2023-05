L’histoire de Peter Thiel, le milliardaire qui veut être figé après la mort pour revenir à la vie

Peter Thiel est le 275e homme le plus riche du monde, avec des actifs dépassant les 8 milliards de dollars. Après la mort, son corps entrera dans un projet de cryogénie : le but est de le ramener à la vie quand (et si) l’espèce humaine a toutes les connaissances pour le faire.

Perter Thiel est l’un des milliardaires les plus connus de la Silicon Valley. Il a frappé deux investissements qui ont marqué l’histoire de la technologie. Le premier était PayPal. En 1998, Thiel a fondé Confinity, la startup qui a effectivement développé ce service de paiement électronique. Confinity a ensuite été racheté par X.com d’Elon Musk et PayPal a grandi jusqu’à ce qu’eBay décide de l’acheter pour 1,5 milliard de dollars. Le second était Facebook. Thiel a été l’un des premiers investisseurs. C’est pourquoi maintenant qu’il parle de cryogénie et de conservation des cadavres après la mort, il développe une certaine attention autour de lui.

Lors du podcast Honnêtement avec Bari Weiss, le milliardaire a confirmé que son corps serait stocké dans un laboratoire cryogénique après sa mort. L’objectif est de le livrer au futur et d’espérer qu’un jour l’espèce humaine ait acquis les connaissances nécessaires pour le ramener à la vie. Un plan auquel lui-même avoue ne pas croire totalement : « Il faut vaincre la mort ou du moins comprendre pourquoi il est impossible de le faire. Je me suis inscrit pour être stocké dans un laboratoire cryogénique. Mais je le vois plus comme une déclaration idéologique. »

Silicon Valley contre la mort

Selon les données publiées par le Bloomberg Billionaire Index, Peter Thiel est le 275e homme le plus riche du monde, avec une valeur nette estimée à 8,10 milliards de dollars. Moins de 30 positions de Silvio Berlusconi qui atteint 7,5 milliards de dollars. Ce n’est pas la première fois qu’il parle de cryogenèse et de biotechnologie, bien au contraire. Il essaie également de forcer la Silicon Valley à suivre cette voie depuis des années : « Je continue de penser que je n’en fais pas assez pour la biotechnologie et l’extension radicale de la vie ou même que j’essaie simplement d’investir dans la guérison d’un grand nombre de ces très grandes maladies chroniques que nous avons. Le plus gros problème est de trouver des gens avec de bonnes idées, de trouver une voie à suivre.

Alcor, l’entreprise qui congèle les corps depuis 1972

L’une des sociétés historiques du marché de la cryogenèse s’appelle Alcor. Il est basé en Arizona et est en activité depuis 1972. L’objectif est clair : « La cryogenèse est la pratique de la préservation de la vie en interrompant le processus de mort à l’aide de températures inférieures à zéro dans le but de rétablir une bonne santé grâce à la médecine technologique à l’avenir ». . Comment s’y rendre est plus complexe. En plus de garantir le fonctionnement des cellules cryogéniques, Alcor doit aussi penser à préparer les corps de ses 205 patients avant de lancer le processus d’hibernation. Dans son dernier communiqué, Alcor a annoncé qu’une équipe d’experts vient de terminer une formation dans le Nevada pour apprendre au personnel de l’entrepreneur Donald Joseph Laughlin toutes les opérations à faire au moment de son décès.

