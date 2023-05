Doser la lessive : ni trop, ni trop peu

Il est indiqué sur l’emballage la quantité de détergent qui va dans la machine à laver. Ou?

Malheureusement, ce n’est pas si simple, car vous y trouverez principalement des valeurs moyennes. Cependant, le linge sale a besoin de plus de détergent que le linge peu sale. Le bon dosage dépend d’encore plus de facteurs. C’est dans les petits caractères.

degré de pollution

Sur l’emballage, vous trouverez généralement trois catégories : léger, normal et fort

sale – ainsi que le dosage approprié de détergent.

Légèrement sale : Le linge n’a été porté que peu de temps. Il peut être moite mais il n’y a pas de taches dessus.

Normalement sale : Le linge a manifestement été usé et il y a des salissures visibles en surface. Mais ce ne sont que quelques taches légères. Cela comprend également les serviettes et le linge de lit à partir d’une semaine.

Très sale : Ce linge contient de nombreuses taches, y compris des taches tenaces telles que des traces d’herbe et de terre sur les vêtements d’enfants ou de travail. Cela comprend également les torchons de cuisine et les chiffons de nettoyage.

Si vous avez beaucoup de linge, même plus ou moins sale, triez-le au préalable. Faites un lavage avec uniquement des jeans, de préférence ceux avec des taches d’herbe. Puis un lavage, également avec du linge foncé, mais uniquement avec des tissus clairs et légèrement sales. Avec le second, vous pouvez réduire le détergent.

lessive en poudre et lessive liquide

Chaque détergent a une composition différente, vous devez donc doser chacun différemment. Pour cette raison, même les packs de gel pré-dosés ne sont pas une solution. Approchez-vous lentement de la taille idéale. Il est préférable de rester fidèle à un détergent et de se fier à votre expérience.

Pour un lavage moyen, vous avez besoin de 100 ml de lessive en poudre. (Oui, vous mesurez en fait la poudre en millilitres, pas en grammes ou en centimètres cubes.) Moyenne ici indique : normalement sale, dureté moyenne de l’eau, 5 kg de linge.

Tout ce dont vous avez besoin est en fait sur l’emballage. Vous devez encore faire le calcul (Photo : Peter Giesecke)

Selon le degré de salissure et la dureté de l’eau, vous devrez peut-être utiliser plus de détergent, parfois moins. Cependant, les valeurs exactes que vous devez ajouter ou prendre en compte diffèrent sensiblement de temps à autre.

Dans ce qui suit, nous donnons des valeurs moyennes, qui sont un bon point de départ si vous avez déjà jeté l’emballage avec les informations du fabricant.

Dosage de lessive en poudre

5 kg de linge normal : 100 ml

5 kg de linge lourd : 125 ml

7 kg de linge normal : 155 ml

Linge 7 kg, lourd : 195 ml

Des tasses à mesurer pour la poudre sont disponibles dans les pharmacies, mais rarement sur les étagères. J’ai dû demander à ce moment-là.

Dosage de lessive liquide

5 kg de linge normal : 50 ml

5 kg de linge, fort : 75 ml

7 kg de linge normal : 75 ml

7 kg de linge, fort : 100 ml

Que vous utilisiez de la lessive en poudre ou de la lessive liquide n’est pas arbitraire. Cela dépend, par exemple, de la lessive.

taille et capacité du tambour

Les machines à laver compactes contiennent 4 à 5 kg de linge, les grandes 7 à 8 kg. Les informations sur l’emballage se réfèrent généralement à 4-5 kg. Pour les fûts plus grands de 6-7 kg, ajoutez 60 ml, pour 8-10 kg même 100 ml.Ces valeurs proviennent du détergent que j’utilise moi-même. Pour les autres marques, elles peuvent différer, y compris (légèrement) des informations de la rubrique précédente.

Ne surchargez pas la machine à laver, mais ne la surchargez pas non plus (Photo : )

Ce qui s’applique aux différentes capacités des appareils s’applique également à la charge spécifique de linge. Le niveau de remplissage idéal est lorsqu’il reste de la place pour une main, c’est-à-dire un peu plus qu’aux trois quarts plein. Si la machine est trop pleine, il peut ne pas être possible de rincer complètement le détergent.

Si vous mettez moins de linge dans la machine, vous avez également besoin de moins de lessive. Cependant, une demi-charge de linge nécessite bien plus que la moitié de l’eau, de l’énergie et du détergent. Vous ne pouvez soustraire que 25 ml de la valeur standard.

dureté de l’eau

L’eau dure contient beaucoup de calcaire et de minéraux. Dans la lessive en poudre, les adoucisseurs d’eau garantissent que le calcaire est complètement éliminé et qu’il ne reste aucune trace blanche sur le jean, dans la lessive liquide les tensioactifs.

Vous pouvez trouver la dureté de l’eau pour votre ménage sur le site Web de votre fournisseur d’eau. Ou tout simplement appeler. Si votre pack ne contient pas de recommandation pour l’eau dure, utilisez simplement celle pour le linge le plus sale comme point de départ.

Lorsque vous utilisez trop ou trop peu de détergent

Vous payez inutilement si vous utilisez trop de détergent, et cela pollue également l’environnement. L’excès de détergent peut se déposer dans l’appareil car il n’est pas complètement rincé. Vous devrez alors nettoyer la machine à laver plus souvent. Ou des résidus restent sur le linge – avec de la poudre souvent sous forme de rayures blanches sur les jeans.

Manquer de détergent n’est certainement pas une solution (Photo: )

Si vous en utilisez trop peu, le linge ne sera pas propre. Rien que ça, c’est agaçant. Puis quand il retourne dans le linge sale, tu le laves deux fois. Cela met une pression supplémentaire sur l’environnement et aussi sur votre portefeuille.

Les bonnes machines à laver se dosent

Les fabricants de la marque ont chacun développé une technologie de dosage automatique, dans laquelle la machine à laver choisit elle-même la quantité de détergent – par exemple TwinDos de Miele, i-DOS de Bosch et Siemens. Vous ajoutez ensuite du détergent liquide dans un réservoir. La quantité requise pour ce seul lavage est ensuite déterminée par des capteurs et une logique.

Dans les machines à laver Miele avec TwinDos, vous n’avez qu’à remplir deux récipients de détergent (Image : Miele)

Les détergents contiennent suffisamment d’adoucissants, même si l’eau est particulièrement dure, c’est-à-dire très calcaire. Vous n’avez alors pas besoin d’ajouter d’adoucissant supplémentaire, mais vous le surdosez généralement. C’est pourquoi j’attends toujours les premières machines à laver qui dosent elles-mêmes tous les composants d’une lessive.

Système modulaire alternatif

En fait, vous pouvez le faire vous-même. Avec un système modulaire, vous achetez tous les composants de la lessive séparément et composez votre propre lessive – adaptée à l’eau de votre lieu de résidence et de votre machine à laver.

Le dosage implique cependant un certain travail. Il existe également un risque de dosage incorrect si vous ne faites pas attention. Généralement, quelque chose ne va pas lors du remplissage. Et cela coûte plus cher.

Si c’est trop encombrant pour vous : ces trois détergents suffisent pour nettoyer tout le linge.

Conclusion : Tout n’est pas sur l’emballage

Il est important de doser correctement le détergent. Si vous en prenez trop, c’est mauvais pour l’environnement et votre porte-monnaie. Si vous en utilisez trop peu, le linge ne sera pas propre et c’est également mauvais pour l’environnement et votre portefeuille.

La bonne quantité dépend de la taille de votre lave-linge, du niveau de remplissage du tambour, de son encrassement, de la quantité de calcaire contenue dans l’eau et du détergent que vous utilisez.

Vous devez donc tenir compte de quelques éléments afin de calculer la bonne quantité de détergent. Il y a quelques exemples sur l’emballage, principalement un tableau avec trois fois trois valeurs. Cependant, essayez exactement combien vous devez ajouter ou soustraire.

