Windows 11 récupérerait une fonction que l’on ne voit pas depuis Windows 7

Windows 11 est la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft qui apporte une série de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations en matière de conception, de sécurité, de performances et de productivité. L’une des caractéristiques les plus frappantes de Windows 11 est l’inclusion de widgets, de petits éléments qui affichent des informations pertinentes ou vous permettent d’effectuer des actions rapides sans avoir à ouvrir d’applications.

Les widgets Windows 11 sont accessibles à partir d’une icône de la barre des tâches ou en glissant depuis le bord gauche de l’écran. Cela ouvre une fenêtre latérale qui affiche un certain nombre de widgets personnalisables, tels que la météo, le calendrier, les actualités, le trafic, les sports, les divertissements et autres. Les widgets peuvent être réorganisés, redimensionnés et supprimés en fonction des préférences de l’utilisateur.

Comment épingler des widgets sur le bureau dans Windows 11

Cependant, certains utilisateurs peuvent préférer que les widgets soient toujours visibles sur le bureau, sans avoir à ouvrir la fenêtre latérale à chaque fois qu’ils souhaitent les consulter. Heureusement, Microsoft prévoit d’autoriser l’épinglage des widgets sur le bureau de Windows 11 dans une future mise à jour.

Selon un rapport de Windows Central, la société travaille sur cette fonctionnalité. Autoriser le glisser-déposer des widgets de la fenêtre latérale vers le bureau, où ils peuvent être placés où vous le souhaitez. De plus, les widgets épinglés sur le bureau auraient un aspect différent de celui des widgets de la fenêtre latérale, avec un design plus transparent et minimaliste. Tout cela découle d’une conférence qui est prévue pour Build 2023, la grande conférence des développeurs et qui pourrait dévoiler cette fonctionnalité.

Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour les utilisateurs, même les membres du programme Windows Insider. Il devrait arriver au début de 2024 dans le cadre d’une grande mise à jour de Windows 11 qui comprendra également d’autres améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

Les widgets sont un moyen pratique et pratique d’accéder à des informations et fonctionnalités utiles sans quitter votre bureau. Avec la possibilité de les épingler sur le bureau, Windows 11 offrira une plus grande personnalisation et flexibilité aux utilisateurs qui souhaitent tirer pleinement parti de cette fonctionnalité.

