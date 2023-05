L’application Windows 11 Photos ajoute un outil de correction ponctuelle, des diaporamas et plus encore

Qu’est-ce qui vient de se passer? L’application Windows 11 Photos reçoit une mise à jour qui apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment un outil de suppression des imperfections et la possibilité de créer des diaporamas de photos avec des transitions, des animations et de la musique. Les nouvelles fonctionnalités font partie de la version 2023.11050.2013.0 de l’application Photos et ne sont pour l’instant disponibles que pour les Insiders sur les canaux Canary et Dev.

En commençant par la nouvelle expérience de diaporama, Microsoft affirme que c’était l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de Windows 11 depuis le lancement de l’application Photos l’année dernière. Il permettra aux utilisateurs de créer des diaporamas avec des effets de transition, des animations et 25 bandes sonores originales parmi lesquelles les utilisateurs pourront choisir. Pour démarrer un diaporama, vous devrez simplement cliquer sur n’importe quelle photo ou choisir plusieurs photos pour les regarder ensemble.

Quant à l’outil Spot Fix, il peut supprimer les imperfections et autres objets indésirables d’une photo, comme vous le feriez sur des applications de retouche photo plus puissantes telles que Photoshop, GIMP, Canva ou Pixlr. La fonctionnalité d’amélioration automatique est désormais également intégrée, ce qui indique que les utilisateurs n’auront plus à installer le module complémentaire de 93 Mo pour utiliser la fonctionnalité. Les utilisateurs d’iCloud apprécieront une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui empêchera leurs photos cachées d’apparaître dans la galerie.

Une autre fonctionnalité qui fait son retour est la barre de défilement de la chronologie, qui aide les utilisateurs à rechercher des photos par date. La barre de défilement sera disponible sur tous les dossiers, y compris Toutes les photos, OneDrive et Photos iCloud. Avec l’introduction de la nouvelle fonctionnalité, les photos seront regroupées par année et par mois, ce qui facilitera la recherche de l’image exacte que vous souhaitez.

La mise à jour apporte par ailleurs une tonne d’autres fonctionnalités, y compris des améliorations de la façon dont les photos sont importées à partir d’appareils externes. Lors de l’importation, vous pouvez désormais effectuer un glisser-déposer pour sélectionner les photos souhaitées. Une bascule vous permet de confirmer vos sélections, afin qu’aucun fichier indésirable ne soit transféré et qu’aucune image sélectionnée ne soit laissée derrière.

Enfin, la mise à jour a également résolu un problème où l’audio des fichiers vidéo était coupé par défaut, ce qui indique que l’application lira désormais automatiquement l’audio chaque fois que l’utilisateur lit une vidéo.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :