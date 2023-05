Windows 11 (build 22621.1690 et 22624.1690) atteint le canal Insider Beta

Nouvelle semaine et nouvelle mise à jour dans le canal Beta du programme Windows Insider. Une journée intéressante hier, que nous avons terminée aujourd’hui avec de petites grosses améliorations que nous continuons à voir chaque semaine. Voyons ce qu’il y a de nouveau.

Build 22624.1690 = Nouvelles fonctionnalités activées par défaut.

Build 22621.1690 = Nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut.

Hé #WindowsInsidersnous avons #Windows11 Aperçu des vols pour presque tout le monde aujourd’hui !

Découvrez tous les détails dans les articles de blog ci-dessous. Canari : 25357 – https://t.co/jGIA38ei09

Développeur : 23451 – https://t.co/HiaFuM1vS3

Bêta : .1690 – https://t.co/x8DsDHSZ66 ^ AL pic.twitter.com/WERQoXQYII —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 4 mai 2023

Quoi de neuf dans les builds 22624.1690 et 22621.1690

Nouveau widget : Facebook

Facebook déploie une version preview de son widget. Pour l’essayer, téléchargez l’application Facebook à partir du Microsoft Store ou mettez à jour la dernière version de l’application. Ensuite, ouvrez le tableau de bord du widget et accédez au sélecteur de widget en cliquant sur le bouton « + » en haut à droite du tableau de bord pour épingler votre widget.

Lorsque vous essayez ceci et d’autres nouveaux widgets, faites-nous savoir ce que vous en pensez via le lien de rétroaction Widgets dans le sélecteur de widgets. Alors que de plus en plus de développeurs créent et publient des widgets pour leurs applications, attendez-vous à ce que de nouveaux widgets apparaissent.

Si vous êtes un développeur Windows intéressé par la création d’un widget, vous pouvez consulter son didacticiel ici. Pour une vue d’ensemble de l’expérience des widgets Windows et un guide de conception pour créer vos propres widgets, voir Widgets Windows. Pour plus d’informations sur la création d’un fournisseur de widgets Win32, consultez Fournisseurs de services de widgets. Pour plus d’informations sur les fournisseurs de widgets PWA, consultez Créer des widgets basés sur PWA.

Changements et améliorations dans la Build 22621.1690 et la Build 22624.1690

Général

Ils testent la fourniture d’alertes dans Paramètres> Comptes conseillant aux utilisateurs d’ajouter une adresse e-mail ou un numéro de téléphone de récupération à leur compte Microsoft pour s’assurer qu’ils ne perdent jamais l’accès à leur compte.

Le menu Démarrer

Ils testent un petit changement avec certains Windows Insiders où la section « Recommandé » du menu Démarrer devient « Pour vous ».

Correctifs dans la version 22624.1690

Entrée

Un autre correctif a été apporté au plantage sous-jacent qui affectait la possibilité de lancer le clavier tactile/de saisir le code PIN sur l’écran de connexion.

notifications

Correction d’un autre modèle de code 2FA qui n’était pas reconnu. Si vous en voyez d’autres, n’hésitez pas à poster vos commentaires.

Le Gestionnaire des tâches

Correction d’un problème qui entraînait le regroupement de processus aléatoires dans Microsoft Edge même s’ils n’étaient pas liés.

Correction d’un problème qui affectait la fiabilité du gestionnaire de tâches.

L’icône de recherche devrait maintenant être plus facile à voir lorsque vous utilisez un thème contrasté.

Le panneau de navigation a été un peu rétréci. Dans le cadre de ce changement, si nécessaire, le texte sera désormais enveloppé.

Le sous-menu de création de fichier de vidage du noyau en direct a maintenant des clés d’accès.

Appuyer sur Entrée lorsque le focus du clavier est sur l’une des sections (telles que la mémoire) de la page Performance devrait désormais changer de section.

Le redimensionnement du gestionnaire de tâches à partir du haut de la fenêtre devrait maintenant fonctionner.

Problèmes connus

Rechercher dans la barre des tâches

Si vous avez le bouton Bing dans la zone de recherche de la barre des tâches et que vous redémarrez votre ordinateur, vous pouvez voir la mise en surbrillance de la recherche rotative quotidienne pendant un certain temps avant d’avoir à nouveau le bouton Bing.

Widget

Lorsque vous lancez le tableau de bord des widgets pour la première fois, vous pouvez momentanément voir des espaces réservés pour les widgets/cartes d’alimentation de l’ancienne disposition à 2 colonnes, même si votre appareil prend en charge 3 colonnes.



