La build 23451 arrive sur le canal de développement Windows Insider

Cette fois, c’est l’heure de la Build 23451 qui arrive sur le canal Dev. Cette fois avec de nombreuses autres améliorations et corrections et avec des nouvelles intéressantes qui feront sûrement parler les gens. Voyons tous.

Quoi de neuf dans Windows 11 Build 23451

Panneau de détails modernisé dans l’explorateur de fichiers

Ils ajoutent un panneau de détails modernisé à l’explorateur de fichiers (ALT + SHIFT + P) conçu pour vous aider à accéder facilement au contenu associé, à suivre l’activité des fichiers et à collaborer sans jamais ouvrir un fichier.

Lorsqu’un utilisateur sélectionne un fichier dans l’Explorateur de fichiers et active le panneau, un panneau moderne affiche des informations contextuelles sur le fichier, y compris la vignette du fichier, l’état et le bouton de partage, l’activité du fichier, les fichiers et les e-mails associés et d’autres informations. Pour activer le panneau, sélectionnez « Panneau de détails » dans le menu Affichage, puis activez le panneau avec un bouton facilement accessible à droite de la barre de commandes. Le bouton de menu Affichage de la barre de commandes peut également être utilisé pour accéder au volet de prévisualisation. Ce panneau modernisé remplacera l’ancien panneau de détails de l’explorateur de fichiers.

Amélioration de Windows Spotlight

À partir de cette version, ils testent deux traitements différents pour l’apparence de Windows Spotlight. Les deux traitements continueront de partager les fonctionnalités de base existantes de Windows Spotlight, telles que le survol de l’icône du bureau, le clic droit sur l’icône du bureau et le double-clic sur l’icône du bureau. Un traitement comprendra une interface utilisateur plus riche, un plein écran et une expérience réduite. Les deux traitements incluront des images de portrait 4K et la possibilité d’en savoir plus sur chaque image de bureau. Les initiés sur Dev Channel verront différents traitements sur leurs PC afin que tout le monde ne voie pas la même chose et les traitements seront affichés en anglais uniquement.

Pour activer Windows Spotlight sur votre PC aujourd’hui, faites un clic droit sur votre bureau et choisissez « Personnaliser », puis choisissez le nouveau thème Spotlight. Alternativement, vous pouvez directement activer Windows Spotlight en allant dans Paramètres > Personnalisation > Arrière-plan et en choisissant l’option dans le menu déroulant « Personnaliser votre arrière-plan ».

Narrator améliore l’interaction avec Excel

Narrator offre désormais une expérience de lecture plus succincte et efficace lorsque vous travaillez dans Microsoft Excel. Les annonces sont hiérarchisées en fonction des informations nécessaires pour parcourir un classeur et peuvent être personnalisées à l’aide de raccourcis clavier pratiques. Pour plus d’informations, consultez la documentation sur la prise en charge du Narrateur amélioré dans Excel.

Pour activer les publicités améliorées, vous devez disposer des dernières versions de Windows Insider et Office Insiders et démarrer Narrator à l’aide du raccourci clavier Control + Windows + Enter. L’expérience mise à jour sera disponible via le Microsoft Store, cela peut donc prendre quelques minutes pour être disponible sur votre PC. Nous avons hâte que vous essayiez nos nouveaux changements et nous aimerions entendre vos commentaires et suggestions.

Nouveau widget : Facebook

Facebook déploie une version preview de son widget. Pour l’essayer, téléchargez l’application Facebook à partir du Microsoft Store ou mettez à jour la dernière version de l’application. Ensuite, ouvrez le tableau de bord du widget et accédez au sélecteur de widget en cliquant sur le bouton « + » en haut à droite du tableau de bord pour épingler votre widget.

Lorsque vous essayez ceci et d’autres nouveaux widgets, faites-nous savoir ce que vous en pensez via le lien de rétroaction Widgets dans le sélecteur de widgets. Alors que de plus en plus de développeurs créent et publient des widgets pour leurs applications, attendez-vous à ce que de nouveaux widgets apparaissent.

Si vous êtes un développeur Windows intéressé par la création d’un widget, vous pouvez consulter son didacticiel ici. Pour une vue d’ensemble de l’expérience des widgets Windows et un guide de conception pour créer vos propres widgets, voir Widgets Windows. Pour plus d’informations sur la création d’un fournisseur de widgets Win32, consultez Fournisseurs de services de widgets. Pour plus d’informations sur les fournisseurs de widgets PWA, consultez Créer des widgets basés sur PWA.

Modifications et améliorations de la version 23451

Le menu Démarrer

Ils commencent à étendre l’affichage des badges de notification pour les comptes Microsoft dans le menu Démarrer. Un compte Microsoft est ce qui connecte Windows à vos applications Microsoft, sauvegarde toutes vos données, vous aide à gérer les abonnements et vous permet d’ajouter des mesures de sécurité supplémentaires pour ne jamais être bloqué sur votre compte. Grâce à cette fonctionnalité, nous offrons aux clients un accès rapide aux notifications importantes liées au compte. Ces notifications peuvent être gérées en allant dans Paramètres > Personnalisation > Accueil.

Ils travaillent toujours sur l’ajout de contenu plus précieux à la section Recommandé du menu Démarrer, réintroduisant des sites Web après l’avoir testé avec Insiders l’automne dernier. L’une des améliorations que nous avons apportées consiste à recommander des sites Web plus utiles et personnels en fonction de votre historique de navigation, au lieu des sites Web les plus populaires. Les initiés peuvent cliquer avec le bouton droit sur un site Web et choisir de le supprimer individuellement à tout moment. Seuls certains initiés verront cette expérience et si vous le faites, veuillez partager vos commentaires. Cette fonctionnalité s’appliquera aux utilisateurs qui ont choisi de partager les données de navigation avec Microsoft et qui ont visité suffisamment de sites Web dans Microsoft Edge ou Google Chrome (avec l’importation continue activée). Pour rappel, les paramètres de ce qui est recommandé sur Démarrer peuvent être ajustés via Paramètres > Personnalisation > Démarrer. Les clients professionnels peuvent gérer cette expérience par le biais de politiques.

Navigateur de fichiers

Pour les initiés Windows qui ont la Galerie dans l’Explorateur de fichiers (qui a commencé à être déployé avec la version 23435), nous avons mis à jour l’icône de la Galerie.

Widget

Ils commencent à déployer une nouvelle expérience de sélecteur de widget avec une image qui fournit un aperçu visuel du widget avant l’épinglage, une capacité de lien profond qui permet aux utilisateurs d’accéder directement au sélecteur depuis l’application/le service du fournisseur, ainsi qu’un lien à la page de collection du magasin de widgets, où les utilisateurs peuvent découvrir plus d’applications avec des widgets.

Ils commencent à afficher des icônes animées pour les widgets sur la barre des tâches. L’animation est déclenchée en survolant ou en cliquant sur le point d’entrée de la barre des tâches du widget ou lorsqu’une publicité pour un nouveau widget est affichée sur la barre des tâches. Actuellement, seules certaines icônes météo et financières sont prises en charge.

sous-titres en direct

La prise en charge linguistique a été étendue pour inclure le danois, l’anglais (Irlande), le français (Canada), le coréen et le portugais (Portugal).

développeur

L’activation de la tâche de fin en cliquant avec le bouton droit sur une application dans la barre des tâches dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Pour les développeurs fonctionne désormais dans cette version. Cette option est apparue pour la première fois dans la build 23430, mais elle n’a pas fonctionné.

Correctifs de la build 23451

Barre des tâches et barre d’état système

Correction d’un bug dans explorer.exe qui affectait la fiabilité de la barre des tâches.

Correction d’un problème qui empêchait parfois les paramètres rapides et ses options de projet de répondre lors de l’utilisation de ALT + F4 pour les fermer.

Le menu Démarrer

Correction d’un problème qui faisait que la section Recommandé de la page d’accueil s’affichait vide la première fois qu’elle était ouverte.

Navigateur de fichiers

Correction des problèmes suivants pour les initiés prévisualisant la version de l’explorateur de fichiers du SDK de l’application Windows

Correction d’un problème sous-jacent susceptible de provoquer le blocage d’explorer.exe lors de l’ouverture du menu contextuel lors du vol précédent pour certains initiés.

Si vous utilisez une langue d’affichage en arabe ou en hébreu, les onglets devraient maintenant s’afficher correctement.

Atténuation des problèmes suivants pour les initiés avec la galerie dans l’explorateur de fichiers :

Correction d’un problème où la barre de défilement de la Galerie s’affichait du mauvais côté pour les Insiders avec une langue d’affichage en arabe ou en hébreu.

Si vous avez activé les cases à cocher des éléments, la galerie affichera désormais des cases à cocher sur les images.

Recherche

Correction d’un problème sous-jacent qui pouvait faire planter la recherche et ne pas s’ouvrir. Lorsque cela se produisait, vous pouviez également voir un retard dans l’ouverture du menu Démarrer.

Entrée

Correction d’un problème où le bouton d’insertion de texte Pinyin IME ne s’affichait pas correctement dans certains cas.

Correction d’un bug sous-jacent qui affectait la possibilité de lancer la saisie du pavé tactile / code PIN sur l’écran de connexion.

notifications

Correction d’un autre modèle de code 2FA qui n’était pas reconnu. Si vous en voyez d’autres, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires !

Sous-titre

Correction d’un problème où les caractères de sous-titre affichés sur la deuxième ligne de la fenêtre de hauteur par défaut apparaissaient tronqués en haut.

Ajout de fonctionnalités aux fichiers de langue de reconnaissance vocale améliorés pour améliorer les performances et fournir un filtrage hors langue pour limiter les mauvais sous-titres pour la parole qui n’est pas dans la langue des sous-titres.

bugs connus

Rechercher dans la barre des tâches

Il y a un problème où certaines personnes peuvent ne pas voir le champ de recherche dans la barre des tâches et/ou les paramètres pour ajuster l’expérience du champ de recherche dans la barre des tâches après la mise à niveau vers la Build 23403. Ils sont conscients du problème et travaillent pour le résoudre.

[NUEVO] Lors de l’ouverture de la liste déroulante de recherche, le contenu peut scintiller avant la fin du chargement.

[NUEVO] Les clients du narrateur peuvent ne pas être en mesure de naviguer dans le panneau latéral gauche de la liste déroulante de recherche.

[NOVEDAD] La mise à l’échelle du texte peut ne pas fonctionner dans la liste déroulante de recherche.

Navigateur de fichiers

Les initiés qui ont la Galerie dans l’explorateur de fichiers verront les problèmes suivants :

Il peut être nécessaire de double-cliquer sur le nœud de la galerie dans le volet de navigation pour qu’il se charge la première fois.

Les mises à jour en direct (y compris le filtrage) sont actuellement désactivées et nécessitent l’utilisation du bouton Mettre à jour comme solution de contournement.

Les performances de téléchargement des vignettes pour les fichiers cloud déshydratés et l’utilisation de la mémoire sur les grandes collections sont des problèmes connus que nous essayons d’améliorer. Si vous rencontrez des problèmes liés aux performances, veuillez enregistrer les traces de performances dans le hub de commentaires. La reconstruction de l’indexeur peut aider si les vignettes des fichiers cloud sont manquantes ; recherchez « Options d’indexation » et regardez sous Paramètres avancés pour trouver l’outil de reconstruction.

Actuellement, les photos OneDrive Entreprise doivent être hydratées pour fonctionner correctement.

Certains types de fichiers (par exemple, HEIC) peuvent ne pas être traités correctement ou ne pas fonctionner correctement.

Les initiés qui ont des clés d’accès dans l’explorateur de fichiers :

Les touches d’accès apparaîtront de manière incohérente si aucun bouton n’a été enfoncé. Appuyer sur un bouton les fera disparaître.

Les initiés rencontreront des problèmes avec les commandes suivantes dans les recommandations de l’explorateur de fichiers :

Cliquez sur Partager pour afficher la boîte de dialogue Partage Windows (pas OneDrive).



