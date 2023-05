Windows 11 Build 25357 arrive sur le canal Windows Insider Canary

Cette semaine, nous avons un triple Build le même jour. Cette fois, nous commençons avec le Canal Canary Build, build 25357 qui contient des nouvelles intéressantes que nous verrons ci-dessous.

Hé #WindowsInsidersnous avons #Windows11 Aperçu des vols pour presque tout le monde aujourd’hui !

Découvrez tous les détails dans les articles de blog ci-dessous. Canari : 25357 – https://t.co/jGIA38ei09

Développeur : 23451 – https://t.co/HiaFuM1vS3

Bêta : .1690 – https://t.co/x8DsDHSZ66 ^ AL pic.twitter.com/WERQoXQYII —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 4 mai 2023

Quoi de neuf dans la version 25357

Nouveau widget : Facebook

Facebook déploie une version preview de son widget. Pour l’essayer, téléchargez l’application Facebook à partir du Microsoft Store ou mettez à jour la dernière version de l’application. Ensuite, ouvrez le tableau de bord du widget et accédez au sélecteur de widget en cliquant sur le bouton « + » en haut à droite du tableau de bord pour épingler votre widget.

Lorsque vous essayez ceci et d’autres nouveaux widgets, faites-nous savoir ce que vous en pensez via le lien de rétroaction Widgets dans le sélecteur de widgets. Alors que de plus en plus de développeurs créent et publient des widgets pour leurs applications, attendez-vous à ce que de nouveaux widgets apparaissent.

Si vous êtes un développeur Windows intéressé par la création d’un widget, vous pouvez consulter son didacticiel ici. Pour une vue d’ensemble de l’expérience des widgets Windows et un guide de conception pour créer vos propres widgets, voir Widgets Windows. Pour plus d’informations sur la création d’un fournisseur de widgets Win32, consultez Fournisseurs de services de widgets. Pour plus d’informations sur les fournisseurs de widgets PWA, consultez Créer des widgets basés sur PWA.

Modifications et améliorations de la version 25357

Général

La nouvelle expérience de mixage de volume dans les paramètres rapides mentionnée ici est désormais disponible pour tous les Insiders sur Canary Channel.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :