Vous devrez bientôt changer votre nom d’utilisateur Discord

Les nouveaux noms d’utilisateur fonctionneront un peu comme les noms d’utilisateur Twitter, avec les symboles @. Ils doivent être en minuscules, comporter entre 2 et 32 ​​caractères et n’auront pas les numéros à quatre chiffres qui suivent actuellement les noms d’utilisateur Discord. Ils peuvent également utiliser des chiffres de 0 à 9, des traits de soulignement (_) et des points (.), mais pas plusieurs points consécutifs.

Les premiers dibs sur les nouveaux noms d’utilisateur vont aux comptes Discord les plus anciens. Lorsque votre tour est terminé, vous recevrez une notification en plein écran dans l’application indiquant « Veuillez mettre à jour votre nom d’utilisateur », menant à un assistant de changement de nom.

Dans l’application de bureau ou sur un navigateur, accédez à Paramètres utilisateur> Mon compte. Ensuite, sélectionnez soit le bouton Modifier à côté de « Nom d’utilisateur », soit le bouton « Commencer » à côté de « Action requise » en haut de la page du compte.

Pour l’application mobile, appuyez sur l’icône de profil dans le coin inférieur droit. Ensuite, accédez à Compte > Nom d’utilisateur ou sélectionnez « Commencer » à côté de « Action requise ».

La société affirme que la combinaison précédente de chiffres et de noms sensibles à la casse rendait difficile la mémorisation des noms d’utilisateur exacts pour les demandes d’amis et la vérification pour un trop grand nombre. Discord utilisait à l’origine des noms sensibles à la casse avec des chiffres afin que chacun puisse avoir le nom de son choix sans craindre qu’il ne soit déjà pris, et la plate-forme n’avait initialement pas de fonction de demande d’ami. Au fur et à mesure que Discord grandissait et ajoutait des fonctionnalités, ce système s’est transformé en dette technique.

Plus de 40% des utilisateurs de Discord ne se souviennent pas de leurs numéros de nom d’utilisateur ou ne les connaissent pas du tout. Près de la moitié de toutes les demandes d’amis échouent parce que ceux qui tentent de se connecter ne se souviennent pas des bons chiffres ou des combinaisons de lettres majuscules et minuscules. D’autres solutions possibles, comme la mise en œuvre d’un nouveau système de nom d’affichage ou l’élimination uniquement des noms sensibles à la casse, auraient exclu certains utilisateurs, alors Discord a décidé de nettoyer l’ardoise pour tout le monde.

Cependant, les nouveaux noms d’utilisateur sont principalement destinés aux demandes d’amis et à la vérification d’identité. Les utilisateurs apparaîtront principalement sous leurs noms d’affichage, qui ont des règles plus souples et qu’ils peuvent modifier aussi souvent qu’ils le souhaitent. Après avoir choisi un nouveau nom d’utilisateur, l’ancien nom d’utilisateur deviendra le nom d’affichage par défaut afin que les associés puissent toujours se reconnaître. Les surnoms de serveur ne changeront pas et apparaîtront sur les noms d’affichage.

Pour rechercher un utilisateur à mentionner sur un serveur après la modification, recherchez soit le nom d’utilisateur, soit le nom d’affichage. Les utilisateurs marqués apparaîtront sous les noms de serveur s’ils en ont.

Discord a plus d’informations dans sa FAQ, y compris des règles mises à jour pour les développeurs.

