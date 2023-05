F1 23 lance le 16 juin, voici ce dont vous avez besoin pour l’exécuter sur votre PC

Qu’est-ce qui vient de se passer? EA Sports a publié la première bande-annonce de son prochain jeu vidéo F1 23 et a confirmé qu’il sera lancé le 16 juin sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Les joueurs sur PC pourront télécharger F1 23 via l’application EA, ainsi que Steam et Epic Games Store.

Les fans qui ont hâte de mettre la main sur le jeu peuvent précommander l’édition Champions, mise en avant par Max Verstappen. Les joueurs qui l’opteront auront non seulement un accès anticipé au jeu à partir du 13 juin, mais également d’autres goodies, dont 18 000 PitCoin. La version standard du jeu mettra en vedette Lewis Hamilton, sept fois champion de F1, aux côtés de Lando Norris et Charles Leclerc.

EA a également révélé que Devon Butler de Konnersport Racing restera l’un des personnages du mode histoire cinématographique solo de Braking Point. Cependant, son coéquipier, Casper Akkerman, ne sera pas présenté dans le nouveau jeu. L’un des personnages jouables de la campagne solo sera Aiden Jackson, qui est désormais coéquipier de son ennemi juré Devon Butler à Konnersport.

Au lancement, le jeu proposera 26 parcours dont trois classiques. Les parcours classiques incluent le circuit Paul Ricard en France, le circuit international de Shanghai en Chine et Portimão au Portugal, tandis que les nouveaux circuits incluent le circuit du Strip de Las Vegas au Nevada et le circuit international de Lusail au Qatar. Les rumeurs suggèrent que plus de pistes pourraient être ajoutées plus tard, bien qu’EA ne l’ait pas officiellement confirmé.

Le processeur minimum requis pour jouer à F1 23 est un Intel Core i3-2130 ou AMD FX4300 pour le jeu de base et un Core i5-9600k ou AMD Ryzen 5 2600X pour la réalité virtuelle. Les puces Core i5 et Ryzen 5 sont également les processeurs recommandés pour jouer au jeu. EA indique qu’au moins 8 Go de RAM est le minimum requis, tandis que 16 Go de mémoire sont recommandés.

Côté GPU, vous aurez besoin d’au moins une NVIDIA GTX 1050 Ti ou AMD RX 470. Pour le ray tracing, l’exigence va jusqu’à une RTX 2060 ou une Radeon RX 6700 XT, tandis que pour la VR, vous aurez besoin soit d’une GTX 1660 Ti ou AMD RX 590 avec la version de driver 522.25 pour NVIDIA ou 23.2.1 pour AMD.

La 1660 Ti et la RX 590 sont également les cartes graphiques recommandées, tandis que le ray tracing nécessitera la GeForce RTX 3070 ou la Radeon RX 6800. Pour la VR, les exigences minimales sont la NVIDIA RTX 2070 avec la version de driver 528.49 ou AMD RX 6700 XT avec driver version 23.2.1. Vous aurez également besoin d’au moins 80 Go de stockage disponible pour télécharger et installer F1 23.

