Économiser de l’électricité : réfrigérateur plein ou réfrigérateur vide ?

Ce qu’il y a dans le réfrigérateur affecte définitivement la consommation d’énergie. Si vous l’emballez, moins d’air froid peut s’échapper lorsque vous ouvrez la porte. De plus, la nourriture qu’il contient agit comme des compresses froides. Donc toujours remplir le frigo ? Ce n’est finalement pas si simple.

Ce que l’étiquette énergétique ne dit pas

Quelle est la consommation électrique de votre réfrigérateur ? Vous pouvez le dire en regardant l’étiquette énergétique, n’est-ce pas ? – Incorrect! Les informations sur l’étiquette énergétique n’ont été mesurées que dans des conditions de laboratoire. Dans votre maison, cependant, il y a toujours quelqu’un debout devant le réfrigérateur, la porte grande ouverte, incapable de décider quelle sera la prochaine collation. vos enfants peut-être ? Ou vous-même ?

Si vous voulez connaître la consommation électrique exacte, connectez un compteur électrique entre la prise et le réfrigérateur (Photo : TP-Link)

La classification des réfrigérateurs dans les classes d’efficacité énergétique et une valeur spécifique sur l’étiquette énergétique vous aident uniquement à comparer les appareils individuels les uns avec les autres. De plus, nous vous proposons ici sur le blog des tendances un calculateur de coût de l’électricité, où vous pouvez saisir ce que l’appareil consomme, à quelle fréquence vous l’utilisez et quel est votre prix de l’électricité – vous recevrez ainsi une valeur concrète.

Mais même ce nombre n’est qu’une approximation. Si vous souhaitez mesurer la consommation électrique réelle de votre réfrigérateur au kilowattheure près, connectez un ampèremètre entre la prise et la fiche. Dans l’article lié, nous expliquons en quoi les différents appareils et méthodes diffèrent.

Cela dépend de votre comportement

Est-ce que c’est toi qui as fait ça? Alors partez en vacances s’il vous plait ! Laissez le réfrigérateur fonctionner sans ouvrir la porte, ni mettre ni sortir de nourriture. C’est ainsi que vous créez les conditions de laboratoire à la maison qui conviennent à votre appareil ! Faites-le une fois lorsqu’il est presque vide, une fois avec de nombreuses bouteilles remplies. Une ou deux caisses d’eau devraient certainement s’y glisser.

Cependant, je peux déjà vous dire le résultat. Pas la consommation spécifique, car cela dépend en fait du réfrigérateur qui se trouve dans votre cuisine. Mais vous ne pourrez pas mesurer la différence entre un réfrigérateur vide et un réfrigérateur plein.

Plus la porte du réfrigérateur est ouverte longtemps, plus l’air froid s’échappe (Image : Flickr/ Eloïse L)

La raison est simple : pour maintenir la température, le réfrigérateur n’a qu’à tirer autant d’énergie de la prise qu’il en perd à travers les parois extérieures. Cette valeur dépend de la qualité de l’isolation de l’appareil et de la différence entre les températures à l’intérieur et à l’extérieur – mais pas de ce qu’il y a à l’intérieur.

La seule différence est la façon dont vous utilisez votre réfrigérateur ! Cependant, cela est difficile à mesurer. Vous devrez utiliser un appareil vide et un appareil rempli de la même manière, c’est-à-dire toujours ouvrir la porte en même temps – surtout pendant la même heure. Finalement, vous constaterez qu’un réfrigérateur plein perd moins d’énergie.

Incidemment, cela a également un effet sur la nourriture. Une température constante dans le réfrigérateur est importante pour qu’ils durent le plus longtemps possible.

La nourriture agit comme des compresses froides

Maintenant, pourquoi un réfrigérateur plein perd-il moins d’énergie lorsque la porte est ouverte ? D’une part, il y a moins d’air dans l’appareil qui se perd. De plus, les bouteilles remplies agissent comme les packs de glace que vous emballez dans le sac isotherme avant d’aller à la plage en été. Bien entendu, cela s’applique également à tous les autres aliments réfrigérés.

Les bouteilles dans le réfrigérateur agissent comme des compresses froides (Image : Markus Spiske/Unsplash)

Ils dégagent leur froid dans l’environnement sur une plus longue période de temps. Pour le réfrigérateur, cela indique que le compresseur ne doit pas démarrer aussi rapidement et ne doit pas fonctionner aussi longtemps que si le réfrigérateur était vide.

Incidemment, plein ne veut pas dire : rempli jusqu’à la garde. L’air doit encore pouvoir circuler pour amener le froid partout. Dans les maisons d’amis, il y a des réfrigérateurs où je m’attends à ce que quelque chose tombe quand j’ouvre la porte – parce qu’ils sont tout simplement trop pleins. Ensuite, il y a forcément des zones où il ne fait pas aussi frais qu’il devrait l’être. J’essaie ensuite la mayonnaise avec prudence.

Le plein n’est pas si bon après tout

Mais quelle est l’ampleur de cet effet ? Comme déjà écrit ci-dessus, vous pouvez mesurer cela à la maison. Mais il faut tenir compte d’autre chose dans le calcul : lorsque vous allumez le réfrigérateur pour la première fois, il a besoin de beaucoup d’énergie pour se refroidir.

C’est juste le congélateur, mais certains réfrigérateurs sont aussi denses (Photo : )

Bien sûr, cela s’applique également à la nourriture à l’intérieur. Alors qu’un réfrigérateur plein consomme moins d’énergie lorsqu’il est en marche, il en faut plus pour se mettre et tout ce qu’il contient aux basses températures. Les deux effets vont donc dans des directions opposées.

Nous ne pouvons pas quantifier quel effet est le plus important à ce stade – car cela dépend toujours de votre propre comportement : combien de fois vous allez au réfrigérateur, combien de temps vous gardez la porte ouverte, etc.

ce que tu devrais changer

Que découle de cette connaissance pour notre comportement ? Que peut-on changer pour optimiser la consommation électrique d’un réfrigérateur :

Évitez que votre réfrigérateur doive refroidir inutilement !

Ne mettez rien de plus chaud que la température ambiante à l’intérieur. Les aliments encore chauds doivent être laissés à l’extérieur jusqu’à ce qu’ils soient complètement refroidis. S’il fait nettement plus froid dehors que dans l’appartement, c’est-à-dire en hiver, placez les courses que vous venez d’acheter sur le balcon et laissez-les refroidir là-bas. Surtout les bouteilles. Ne gaspillez pas de nourriture. Tout ce que vous jetez parce qu’il est périmé et sort du réfrigérateur a été réfrigéré gratuitement. Cela apparaîtra sur votre facture d’électricité. N’ouvrez la porte du réfrigérateur que brièvement. La commande vous y aidera. Vous savez alors ce qui se trouve où et pouvez y accéder rapidement. Il est préférable de tout sortir ensemble. Une boîte à fromage avec tout le fromage. Un plateau avec toutes les confitures dessus. Une ancienne boîte Tupperware qui contient toutes les sauces d’assaisonnement.

Le réfrigérateur consomme 10 % de l’électricité du ménage

Pourquoi est-ce si important? Le réfrigérateur consomme jusqu’à dix pour cent des coûts d’électricité d’un ménage. C’est pourquoi vous devez faire attention à la classe d’efficacité énergétique lors de l’achat d’un réfrigérateur. Cela augmente le prix d’achat, mais les coûts de suivi sont inférieurs, de sorte que vous économisez de l’argent à partir d’un certain moment.

Mais si vous n’envisagez pas d’en acheter un nouveau, vous ne pourrez changer quelque chose que par votre comportement : montez un peu la température, ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps, dégivrez-la régulièrement – et aussi : mettez beaucoup de bouteilles dedans.

Il existe différentes fonctions de dégivrage automatique telles que no-frost et low-frost. Si vous avez un réfrigérateur-congélateur, vous devez également dégivrer le congélateur. L’effort y est un peu plus élevé.

