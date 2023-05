Les expéditions de plaquettes de silicium ont subi une forte baisse au premier trimestre 2023

Dans le contexte : Après avoir bénéficié de revenus exceptionnels sur un marché artificiellement gonflé pendant la pandémie de COVID-19, les entreprises déplorent désormais une activité technologique en baisse pour les consommateurs et les entreprises. La demande n’est plus là, même si les choses devraient s’améliorer l’année prochaine.

Alors que les expéditions de puces informatiques, de smartphones et de modules DRAM sont revenues à leurs volumes habituels d’avant la pandémie, l’industrie de la haute technologie enregistre de plus en plus de résultats commerciaux négatifs. Les fabricants de plaquettes de silicium souffrent également des nouvelles conditions du marché, même s’il ne s’agit pas seulement de mauvaises nouvelles dans l’ensemble de l’industrie manufacturière.

Selon SEMI Silicon Manufacturers Group (SMG), une association industrielle fournissant des informations sur le marché et des statistiques sur l’industrie du silicium et le marché des semi-conducteurs, les expéditions mondiales de plaquettes de silicium pour le premier trimestre 2023 ont chuté à 3 265 millions de pouces carrés (-9,0 %) par rapport à au quatrième trimestre 2022. D’une année sur l’autre, le marché des plaquettes de silicium a subi une baisse de -11,3 % par rapport aux 3 679 millions de pouces carrés enregistrés au premier trimestre 2022.

Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen, présidente de SEMI SMG, a déclaré que la baisse des expéditions de plaquettes de silicium « reflète le ralentissement de la demande de semi-conducteurs depuis le début de cette année ». Les puces mémoire et les appareils électroniques grand public ont connu la plus forte baisse de la demande, a déclaré Vuorikari-Antikainen, tandis que les applications automobiles et industrielles restent plus stables.

SEMI SMG souligne à quel point les tranches de silicium sont le matériau de construction fondamental des semi-conducteurs, qui sont à leur tour la pierre angulaire de « pratiquement tous les produits électroniques », y compris les ordinateurs, les appareils de télécommunication et d’autres produits électroniques grand public. Les disques ronds minces « hautement conçus » sont produits dans des diamètres allant de 1 pouce à 12 pouces et servent de matériau de substrat sur lequel la plupart des dispositifs ou puces à semi-conducteurs sont fabriqués.

Les données de marché fournies par SEMI SMG incluent à la fois les plaquettes de silicium polies telles que les plaquettes de test vierges et de silicium épitaxial, et les plaquettes de silicium non polies expédiées aux utilisateurs finaux – c’est-à-dire les fabricants de processeurs, de puces et de modules DIMM. SEMI SMG travaille à « faciliter les efforts collectifs » sur les questions liées à l’industrie du silicium, y compris le développement d’informations sur le marché et de statistiques sur les tendances actuelles du marché.

L’association de l’industrie n’a fourni aucune prévision pour les performances futures (attendues) du trimestre, tandis que les analystes tiers sont déjà occupés à essayer de lire les signes dans leur boule de cristal d’un rebond potentiel du marché. Selon les divinations de Gartner, il y a une lumière au bout du tunnel alors que les revenus des puces devraient renouer avec la croissance en 2024.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :