Google introduit des coches bleues vérifiées dans Gmail

Qu’est-ce qui vient de se passer? Nous ne pouvons pas sembler échapper aux marques de vérification bleues ces jours-ci. Avec Twitter, Instagram, Facebook et d’autres qui adoptent les coches vérifiées, Google se joint à la fête avec sa propre icône bleue pour Gmail. Ce n’est pas seulement une question d’ego, cependant; la société affirme que ces icônes aideront les utilisateurs à identifier les e-mails frauduleux.

La coche bleue apparaîtra automatiquement dans les e-mails des entreprises qui font partie de la fonctionnalité Brand Indicators for Message Identification (BIMI) de Gmail, qui est arrivée en 2021. BIMI exige que les expéditeurs utilisent une authentification forte avec DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance ) et vérifier leur logo de marque « avec une VMC, délivrée par une autorité de certification telle qu’Entrust ou DigiCert ». Cela permet aux expéditeurs d’afficher un logo dans la fente de l’avatar dans les e-mails, à côté de leur nom et de leur adresse.

Les utilisateurs de Gmail verront désormais une icône de coche pour les expéditeurs qui ont adopté BIMI, les aidant davantage à identifier les e-mails légitimes et ceux qui sont des imitateurs.

Si vous trouvez un sceau bleu avec une coche blanche dans un message Gmail, vous pouvez passer la souris dessus pour voir une fenêtre contextuelle indiquant « L’expéditeur de cet e-mail a confirmé qu’il possède [the domain was sent from] et le logo dans l’image de profil. » La fenêtre contextuelle contient également un lien qui dirige vers plus d’informations sur la coche.

Google affirme qu’une authentification forte des e-mails aide les utilisateurs et les systèmes de sécurité des e-mails à identifier et à arrêter les spams tout en permettant aux expéditeurs de tirer parti de la confiance qu’ils portent à leur marque.

La vérification de la marque Gmail a maintenant commencé à être déployée. Il sera disponible gratuitement pour ceux qui ont des comptes Google personnels, tous les clients Google Workspace et les anciens clients G Suite Basic et Business. Les administrateurs peuvent consulter le centre d’aide pour en savoir plus sur la configuration de BIMI.

Le moment de la nouvelle fonctionnalité de Gmail survient alors que Twitter et Elon Musk sont impliqués dans une pagaille de vérification très publique. La société s’est débarrassée de ses tiques bleues héritées la semaine dernière, et il y a des rapports selon lesquels Musk a donné gratuitement à certaines célébrités la marque vérifiée après avoir refusé de payer les 8 $ par mois. Selon le LA Times, une telle décision pourrait entraîner des ennuis juridiques pour Musk pour avoir enfreint les réglementations de la Federal Trade Commission des États-Unis concernant la protection des consommateurs et la publicité mensongère.

