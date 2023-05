Gmail lance aussi ses ticks bleus : toutes les étapes pour les obtenir

Depuis quelques mois on parle de ticks bleus, l’affaire Twitter a suscité un débat sur les certifications sur les réseaux sociaux et Gmail a décidé de les utiliser comme on le faisait au début de l’ère sociale.

Le chèque bleu est devenu un terrain controversé, avec l’arrivée d’Elon Musk qui a révolutionné Twitter, le chèque s’est transformé en autre chose, une stratégie de monétisation du réseau social, un symbole de statut, et a également semé le chaos et la désinformation en certifiant de faux profils . Désormais, Gmail prend du recul et renvoie la coche bleue à son rôle d’origine : la vérification des profils. Il apparaît à côté du nom de l’expéditeur, s’il y en a, cela indique que le profil est réel. Le service Gmail est gratuit et conçu pour offrir une couche de protection supplémentaire contre les escroqueries par e-mail. Non seulement cela, en sélectionnant le nom de l’expéditeur, un message apparaîtra ; « L’expéditeur de cet e-mail a confirmé qu’il possède (nom de domaine) et le logo sur sa photo de profil. »

Le nouveau service Gmail

Blue Check est destiné à être « un système d’authentification de messagerie robuste qui aide les utilisateurs et les systèmes de sécurité à identifier et à bloquer les spams, et permet également aux expéditeurs de tirer parti de la confiance qu’ils portent à leur marque », a expliqué Google dans un article de blog officiel. Le système est basé sur la norme BIMI (Brand Indicators for Message Identification) qui permet de vérifier l’identité des expéditeurs. En réalité, Google avait déjà introduit le support de la norme BIMI en 2021, permettant aux marques d’utiliser des logos authentifiés dans leurs e-mails. Dispose désormais d’un service supplémentaire pour distinguer les messages des e-mails promotionnels ou des escroqueries. Le système est également un moyen d’aider Gmail à reconnaître les spams et, par conséquent, à déplacer les messages vers le dossier approprié. Le système sera disponible dans les prochaines semaines, tant pour les clients Google Workspace que pour les utilisateurs traditionnels. Pour l’obtenir, vous devrez effectuer toutes les étapes pour certifier la norme BIMI que vous trouverez dans le guide d’administration de Google Workplace.

L’écosystème de la tique bleue

Depuis des mois, nous parlons de tiques bleues. En tête se trouve l’affaire Twitter, avec Elon Musk qui a décidé d’attribuer le certificat non pas sur la base de l’autorité du compte (comme on le pensait à l’origine), mais via un abonnement de 8 dollars par mois. Ce n’est pas le seul, maintenant Meta vise également à obtenir des revenus des ticks bleus payés pour les utilisateurs, le service permettra aux utilisateurs d’acheter des abonnements pour vérifier les profils des utilisateurs sur Facebook et Instagram le coût est plus élevé que sur Twitter : 11, 99 $ par mois mais pour iOS, le système d’exploitation d’Apple, il passera à 14,99 $ par mois. Gmail, d’autre part, a décidé d’utiliser les tiques à l’ancienne, donc, comme il l’explique sur son blog, l’objectif est que les points bleus « augmentent la confiance dans les sources de messagerie et offrent aux lecteurs une expérience engageante, créant une meilleure écosystème pour tous ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :