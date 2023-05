Microsoft présente Copilot dans SharePoint : l’assistant intelligent qui vous aide à concevoir des pages Web

Le travail au sein de SharePoint continue d’être très important au sein de Microsoft. Mais maintenant, cela va encore plus loin avec l’arrivée de Copilot for SharePoint. Le nouvel outil Microsoft qui utilise l’intelligence artificielle pour créer et modifier des sites Web et des pages à partir de vos documents.

Copilot dans SharePoint est basé sur le système Copilot, qui combine la puissance des modèles de langage à grande échelle avec vos données dans Microsoft Graph. De cette façon, Copilot in SharePoint peut comprendre le contexte et le but de votre contenu. Offrir des suggestions personnalisées et pertinentes. De plus, Copilot dans SharePoint respecte les politiques de sécurité, de conformité et de confidentialité de votre organisation pour Microsoft 365.

Fonctionnement de Copilot dans SharePoint

Pour utiliser Copilot dans SharePoint, sélectionnez simplement un document ou une présentation que vous souhaitez transformer en page Web et cliquez sur le bouton « Copilot ». Copilot in SharePoint analysera votre contenu et le transformera en une page Web qui utilise les meilleurs éléments visuels de SharePoint. Il vous montrera également une barre latérale avec des suggestions pour améliorer le texte, telles que la réécriture de passages clés, l’ajustement du ton ou l’ajout d’informations supplémentaires.

Vous pouvez accepter ou rejeter les suggestions en un seul clic. Vous pouvez également modifier le texte manuellement ou ajouter d’autres éléments à votre page Web, tels que des images, des vidéos, des listes ou des graphiques. Le contenu s’adaptera à vos modifications et continuera à vous proposer des suggestions pertinentes.

Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez publier votre page Web ou la partager avec d’autres pour obtenir des commentaires. Copilot in SharePoint vous aidera également à mesurer l’impact de votre contenu avec des statistiques sur les visites, les commentaires et les réactions.

Copilot sur SharePoint est un outil innovant qui simplifie l’expérience de création de contenu pour cette plateforme. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, nous pouvons exploiter la puissance de l’intelligence artificielle pour créer des sites Web et des pages Web époustouflants avec moins d’étapes manuelles et plus facilement. C’est notre partenaire de conception Web qui vous aide à communiquer votre message de manière efficace et attrayante.

En plus de Copilot, SharePoint a ajouté de nouvelles conceptions, une meilleure intégration avec Teams, Viva et Outlook, et une foule d’autres améliorations. Nous vous invitons à voir toutes les nouvelles dans le lien suivant.

