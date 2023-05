L’application Photos reçoit une grosse mise à jour pour les initiés de Windows 11

L’application Photos devrait être l’une des meilleures sur tous les systèmes d’exploitation. Un exemple de fluidité et de démonstration d’une bonne gestion des fichiers et des photos. Cependant, jusqu’à récemment, l’application Photos fonctionnait mal. Dans les dernières mises à jour, il s’est amélioré et maintenant une nouvelle version arrive pour Insiders dans les canaux Dev et Canary. Voyons les améliorations.

La mise à jour de l’application Photos pour Windows 11 apporte des améliorations aux Windows Insiders https://t.co/goqZZe5hlH ^BLB —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 3 mai 2023

Quoi de neuf dans l’application Photos

Nouvelle expérience de lecture

C’était l’une des principales demandes qu’ils ont reçues de la communauté. Depuis le lancement de la nouvelle application Photos dans Windows 11 l’automne dernier. Maintenant, nous pouvons revivre nos souvenirs et visionner les photos sous forme de diaporama, avec des transitions, des animations et 25 bandes sonores originales à choisir. Cliquez sur n’importe quelle photo pour démarrer le diaporama ou choisissez plusieurs photos pour les voir ensemble.

barre de défilement temporaire

C’était une autre des principales demandes. Ils réintroduisent la barre de défilement de l’heure dans les vues de galerie Toutes les photos, OneDrive et iCloud, qui regroupent les photos par année et par mois. Avec la barre de défilement, nous pouvons maintenant facilement sauter à n’importe quel moment et trouver les photos que nous voulons.

Éliminer les points indésirables

L’édition d’images nous permet désormais de supprimer les zones indésirables d’une photo. Nous verrons si cela reste un élément simple ou s’il finit par évoluer avec l’aide de l’Intelligence Artificielle dans le futur.

autres améliorations

La mise à jour automatique peut désormais être utilisée sans avoir à installer le plug-in de 93 Mo.

Lors de l’importation d’images à partir d’appareils externes, vous pouvez maintenant faire glisser et déposer pour choisir celles que vous voulez et utiliser la bascule rapide pour confirmer quels fichiers ont été sélectionnés.

Les images iCloud masquées n’apparaîtront plus dans la Galerie.

Correction d’un problème où l’audio des fichiers vidéo était coupé par défaut. Maintenant, l’application lit l’audio par défaut et conserve les paramètres de l’utilisateur sur toutes les vidéos.

Copier et coller un fichier de l’application Photos dans Outlook et Teams insère désormais l’image en ligne par défaut au lieu d’ajouter une pièce jointe.

Sélection multiple de photos : Maintenir la touche SHIFT enfoncée tout en sélectionnant des photos dans la galerie sélectionne désormais plusieurs photos consécutives ; si la touche CTRL est maintenue enfoncée, plusieurs non consécutives sont sélectionnées.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :