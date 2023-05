Microsoft Outlook et Teams pour ouvrir des liens dans Edge, en ignorant les paramètres de navigateur par défaut dans Windows

Dans le contexte : Microsoft Edge est un excellent navigateur à tous points de vue, et une amélioration bien nécessaire par rapport au feu de poubelle qu’était Internet Explorer. Cependant, malgré ses fonctionnalités innovantes et un vaste référentiel d’extensions, de nombreuses personnes détestent le logiciel en raison du style marketing trop agressif de Microsoft qui le rend souvent ennuyeux pour ceux qui utilisent Chrome, Firefox, Opera ou d’autres applications tierces comme navigateur par défaut sur Windows. .

La société fait maintenant une autre initiative controversée susceptible d’irriter de nombreux utilisateurs de Windows. Dans une page de support Microsoft 365, la société a annoncé que tous les liens de navigateur d’Outlook et de Teams s’ouvriront désormais dans Edge, sans tenir compte du paramètre de navigateur par défaut sur le PC. Le changement ne s’appliquera qu’aux appareils Windows 10 et Windows 11, ce qui indique que les personnes utilisant Mac continueront d’avoir leurs liens Outlook ouverts dans leur navigateur par défaut.

Dans Outlook sous Windows, l’e-mail contenant le lien s’ouvrira également dans la barre latérale Edge à côté du contenu lié. La société affirme que cette décision offrira une expérience plus transparente aux utilisateurs en éliminant le besoin de basculer entre l’application et le navigateur. Les liens intégrés dans les messages Teams suivront également le même chemin et s’ouvriront dans Microsoft Edge à l’avenir, a déclaré la société.

Le comportement susmentionné sera le sens par défaut une fois le changement mis en œuvre, la première fois qu’un utilisateur clique sur un lien dans Outlook, il s’ouvrira dans Microsoft Edge. Heureusement, Microsoft permettra ensuite aux utilisateurs de désactiver cette « fonctionnalité » dans les paramètres d’Outlook. La société a également déclaré que ce changement n’affectera pas le paramètre de navigateur par défaut dans Windows, car il n’aura pas d’impact sur les liens ouverts à partir d’autres applications et services.

Le changement a agacé de nombreux administrateurs système et utilisateurs de Microsoft 365, qui expriment leurs frustrations sur les réseaux sociaux. Certains soulignent que la société ignore également le paramètre de navigateur par défaut lors de la gestion des liens provenant d’ailleurs dans Windows 11, comme l’expérience de recherche du menu Démarrer, qui ouvre les liens sortants dans Edge quel que soit le paramètre de navigateur par défaut de l’ordinateur.

Les changements actuels sont un autre exemple de la façon dont Microsoft ne respecte pas le choix de l’utilisateur. Windows 11 a déjà un processus fastidieux de définition des programmes par défaut, et la dernière décision indique que la société propose à nouveau ses propres applications et services à ses utilisateurs et ignore leurs souhaits. Si ces manigances continuent, il y a de fortes chances que Microsoft finisse par s’aliéner certains utilisateurs de Windows et les pousse vers Mac ou Linux.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :