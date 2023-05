Le XR21 de Nokia est un smartphone Android de milieu de gamme avec une résistance à l’eau folle

Dans le contexte : il n’est pas rare que les fabricants de smartphones construisent des appareils avec un truc ou deux en tête. Les pliables peuvent se plier, Motorola a essayé une gamme d’accessoires de marque appelés Moto Mods, et qui peut oublier le Fire Phone compatible 3D d’Amazon ? Heureusement, le dernier gadget de smartphone de Nokia est bien plus pratique.

Le Nokia XR21 est une offre Android résolument milieu de gamme, avec un écran FHD+ 120 Hz de 6,49 pouces recouvert de Corning Gorilla Glass Victus. Il est piloté par un processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré.

La caractéristique hors concours du combiné est sans aucun doute sa résistance à l’eau de niveau supérieur. Alors que la plupart des téléphones haut de gamme porteront un indice IP68, le XR21 a également un indice IP69K. Cela indique que le téléphone de Nokia est protégé contre la poussière ainsi que contre les pulvérisations à haute pression et à haute température à courte portée. C’est le type de notation généralement associé à l’industrie de la transformation des aliments où la propreté est très importante. Le XR21 est le seul smartphone auquel je pense qui porte cette note, mais n’hésitez pas à en signaler d’autres que j’aurais pu manquer dans les commentaires ci-dessous.

Le XR21 est également certifié MIL-STD-810H pour une protection contre les chutes jusqu’à 1,5 mètre.

Les autres équipements incluent une double caméra arrière composée d’une caméra principale de 64 mégapixels et d’un jeu de tir ultra large de 8 mégapixels, une caméra frontale de 16 mégapixels, deux microphones, deux haut-parleurs avec lecture OZO et une batterie de 4800 mAh pouvant supporter jusqu’à deux jours d’autonomie. L’appareil photo principal est protégé par Corning Gorilla Glass avec DX + pour une meilleure résistance aux rayures et une optique antireflet.

Nokia promet quatre ans de mises à jour de sécurité mensuelles et trois ans de mises à niveau du système d’exploitation Android (il est expédié avec Android 12 préinstallé). Le combiné est également couvert par une garantie de trois ans.

Le Nokia XR21 est disponible à la commande à partir d’aujourd’hui dans votre choix de vert pin ou de noir minuit au prix de 499 £, soit environ 626 $. On ne sait pas encore quand ou s’il sera vendu aux États-Unis ou dans d’autres régions.

