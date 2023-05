Des brevets révèlent les plans de Microsoft pour créer un casque de jeu VR

Microsoft est l’une des entreprises leaders dans le domaine de la réalité mixte malgré tous les problèmes. Avec des appareils comme HoloLens 2 offrant des expériences immersives pour le travail et l’apprentissage. Cependant, la société n’est pas encore entrée sur le marché de la réalité virtuelle (VR) pour les jeux, malgré la demande croissante pour ce type de divertissement.

Cela pourrait bientôt changer, comme le suggèrent certains brevets récents selon lesquels Microsoft travaille sur un casque de jeu VR compatible avec Xbox et PC. Ces brevets, découverts par le site Web OnMSFT, décrivent un appareil qui se connecterait sans fil à une console ou à un ordinateur et aurait des fonctionnalités avancées telles que le suivi oculaire, l’audio spatial et le retour haptique.

Un casque VR pour concurrencer PlayStation

Le casque VR de Microsoft pourrait être une réponse au succès de PlayStation VR. L’appareil Sony qui vous permet de jouer à des titres PlayStation 4 et 5 exclusifs dans un environnement virtuel. Selon les données de Statista, PlayStation VR est le casque VR le plus vendu au monde, avec plus de 5 millions d’unités vendues en 2020.

Microsoft pourrait profiter de son catalogue de jeux Xbox et PC pour proposer une alternative attractive aux gamers à la recherche d’une expérience plus immersive. De plus, le casque VR pourrait être intégré à la plate-forme Windows Mixed Reality. Celui-ci compte déjà plusieurs appareils compatibles de marques telles que HP, Lenovo ou Samsung.

Cependant, il faut tenir compte du fait que les brevets ne garantissent pas que le produit arrivera sur le marché. Ils ne révèlent pas non plus quand cela pourrait arriver. Microsoft pourrait explorer différentes options pour son avenir dans la réalité virtuelle, ou simplement protéger ses idées de la concurrence.

Pour le moment, les joueurs intéressés par la réalité virtuelle peuvent trouver divers appareils et accessoires dans la boutique Microsoft. À la fois pour profiter des jeux et des applications de cette technologie, ainsi que des ordinateurs préparés pour prendre en charge les exigences graphiques et de performances exigées par la réalité virtuelle.

