A quelle température lavez-vous le linge ?

Pour économiser de l’énergie, lavez à la température la plus basse possible – le linge sera-t-il propre ?

En fait, les bactéries meurent de manière assez fiable à 60 degrés. Mais même à 30 degrés, du détergent et beaucoup d’eau rendent les choses hygiéniquement propres, même les sous-vêtements.

Que indique la température sur l’étiquette ?

À l’intérieur du linge se trouve une étiquette avec les instructions de lavage (parfois également imprimées sur le tissu). Il n’y a que la température maximale que le tissu peut supporter. Bien sûr, vous pouvez également laver votre linge à une température plus basse. Vous découvrirez ci-dessous comment il devient également propre.

La température sur les instructions de lavage indique uniquement la température maximale (Image : Euronics/)

Cependant, si vous lavez le linge trop chaud, il peut rapidement s’abîmer. Le coton et le lin sont assez résistants à la chaleur, mais peuvent encore rétrécir un peu. Les couleurs peuvent également s’estomper.

Avec d’autres fibres et tissus, en revanche, il y a une forte probabilité que des températures excessives les rendent inportables : la laine rétrécit beaucoup, mais est si peu esthétique que même vos enfants ne peuvent plus la porter. La soie et les fibres synthétiques se cassent.

Alors, comment nettoyez-vous le linge?

Si le linge peut être nettoyé à nouveau même à basse température, quelles sont les conditions spécifiques pour cela ?

Le cercle de Sinner donne la réponse : lors du lavage, les facteurs temps de fonctionnement, température de lavage, produits chimiques dans le détergent et frottement mécanique sont interdépendants. Si un paramètre s’affaiblit, un autre doit devenir plus fort pour obtenir les mêmes performances de lavage. Au moins un.

Même à 30 degrés, le linge est propre (Image : )

Le temps de fonctionnement et la température de lavage sont évidents. Ci-dessous, j’explique brièvement la chimie du détergent et son fonctionnement. La façon dont le linge se déplace dans le tambour et se frotte les uns contre les autres est la mécanique. Les fabricants de machines à laver de haute qualité développent des formes spéciales pour l’intérieur du tambour afin que le linge se déplace de manière optimale.

Pour en revenir à la question initiale : Donc, si la température baisse, la meilleure chose à faire est d’augmenter la durée du cycle de lavage. C’est ainsi que fonctionnent les éco-programmes.

30 degrés suffisent

Le linge peu sale qui a seulement été porté, qui transpire légèrement mais qui n’a pas de taches peut être lavé à 30 degrés.

Cela comprend les culottes et autres sous-vêtements, les chaussettes, les t-shirts, les chemisiers, les chemises, les jeans et autres pantalons. J’ai également trouvé des sources qui indiquent que le linge de table, de lit et de nuit ainsi que les débarbouillettes, les essuie-mains et les torchons se nettoient également à 30 degrés.

Il n’est pas nécessaire que les températures soient élevées pour que le linge soit propre

Personnellement, je lave ce dernier à 60 degrés. Cependant, cela a une autre raison. Une fois par mois, l’appareil doit fonctionner à 60 degrés pour détacher les dépôts à l’intérieur – nettoyer la machine à laver pendant le fonctionnement.

Je lis souvent : laver à 30 ou 40 degrés. Mais est-ce que cela fait une différence ? Je ne vois aucune raison de laver à exactement 40 degrés. 30 degrés suffisent presque toujours. Vous pouvez même laver la laine à 20 degrés.

Les États-Unis lavent généralement à des températures plus basses, de sorte que de nombreuses machines à laver ne peuvent pas chauffer l’eau à plus de 50 degrés – et les gens ne tombent pas malades non plus. Le détergent assure l’hygiène.

Comment fonctionne la lessive ?

Les enzymes du détergent décomposent la saleté. Les tensioactifs le détachent des vêtements pour qu’il soit rincé avec l’eau de la machine.

Les détergents adaptés à des températures de lavage plus basses et contenant les enzymes appropriées peuvent être reconnus par des informations telles que « 20 °C » ou même « 15 °C » sur l’emballage. Ils sont également appelés détergents à basse température.

Vous pouvez savoir si un détergent est également efficace à basse température sur l’emballage (Image : Peter Giesecke)

Retour au cercle Sinner : Si vous choisissez une température basse, le détergent doit contenir les enzymes appropriées. Dans le même temps, vous devez prolonger la durée et choisir un éco-programme. Le programme de 15 minutes, en revanche, est à proscrire. Tout simplement parce que cela gaspille de l’énergie, mais vous devriez économiser de l’électricité avec votre lave-linge.

Des températures pour des normes d’hygiène élevées

Auparavant, il faisait : 60 degrés pour les vêtements ou le linge de lit très sales. 60 degrés reste le bon choix lorsque l’hygiène est particulièrement importante, par exemple parce que des personnes ayant un système immunitaire affaibli vivent dans le ménage.

Mais ensuite tout le linge avec lequel ces personnes entrent en contact : sous-vêtements, linge de lit et de nuit, débarbouillettes, mais aussi textiles de cuisine tels que éponges de cuisine, torchons et torchons.

Les rinceuses sanitaires doivent rester l’exception, elles polluent l’environnement (Image : Peter Giesecke)

Les bactéries ne meurent qu’à 55-60 degrés. Cependant, ils sont également bien lavés à basse température si la machine à laver fonctionne assez longtemps. Les spores fongiques sont plus problématiques que les bactéries. Ils ont besoin d’une température de 50 à 60 degrés pour mourir. Ils ne seront pas lavés.

Si vous lavez à 60 degrés pour des raisons d’hygiène, ne choisissez pas le programme éco car il n’atteint généralement pas 60 degrés ou seulement pendant une courte durée. Choisissez un détergent puissant avec de l’eau de Javel. C’est de la lessive en poudre et non de la lessive liquide. Certains agents de blanchiment ne tuent les bactéries qu’au-dessus d’une température de 50 degrés.

Vous n’avez plus besoin de faire cuire le linge à 90 ou 95 degrés. Sauf si cette mesure est prescrite par un médecin.

L’affichage de la température sur la machine est-il correct ?

Les températures mentionnées ici se réfèrent toujours à l’eau dans le tambour, pas à ce qui est affiché sur l’écran ou sur la roue rotative. De nombreuses machines à laver n’atteignent pas les températures que vous avez définies.

Un programme éco à 60 degrés n’a qu’à laver aussi efficacement qu’un programme complet à 60 degrés, mais n’a pas à atteindre lui-même cette température. Les 60 degrés dans le nom ne servent qu’à des fins de comparaison.

La question est maintenant de savoir jusqu’où se trouve votre machine en dessous de cette valeur. 55 degrés suffisent pour que la lessive fonctionne et que le linge soit propre. À moins de 50 degrés, cependant, de longues périodes et la chimie peuvent ne pas le faire.

Conclusion : 30 degrés suffisent généralement

À quel point doit-il être propre ? C’est la question initiale. Le linge lavé à 30 degrés, mais suffisamment longtemps et avec un bon détergent est propre – si propre qu’il ne pose pas de problème au système immunitaire humain.

Cependant, si le système immunitaire n’est pas stable, dans le cas de personnes âgées ou malades ou de nourrissons, le linge doit être hygiéniquement propre. Ensuite, il devrait être de 60 degrés dans le programme complet de la machine à laver, et non dans le programme éco à 60 degrés – et un détergent puissant avec de l’eau de Javel.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :