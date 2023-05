Le World Wide Web a 30 ans et il est moins gratuit que jamais

Dans le contexte : Le logiciel World Wide Web original a été développé par l’informaticien Tim Berners-Lee alors qu’il travaillait au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire). Le nouveau système d’information a été conçu pour promouvoir un partage d’informations plus rapide et plus facile au sein de la communauté scientifique. Il est devenu un produit de tous les jours et une routine de divertissement pour des milliards de personnes dans le monde.

Le 30 avril 2023, la version publique du World Wide Web a eu exactement 30 ans. En 1993, le CERN a décidé de placer le « logiciel W3 » dans le domaine public (PD), une décision apparemment simple qui a déclenché ce qui est probablement la révolution technologique la plus fondamentale des temps modernes. Bien que les choses soient plutôt différentes aujourd’hui, le Web reste le principal moteur quotidien de plus de 5 milliards de personnes – les deux tiers de la population mondiale – qui dépendent d’Internet pour la recherche, l’industrie, les communications et le divertissement.

La plate-forme W3 a été proposée pour la première fois par Tim Berners-Lee en 1989 en tant que système de gestion de l’information basé sur les connexions existantes entre les informations. Le « système hypertexte » a été créé sur une machine NeXTStep en 1990 et, en très peu d’années, il a conquis de nombreuses organisations scientifiques et éducatives en dehors du CERN. Bien sûr, la principale raison du succès précoce de W3 était le fait que l’institution basée à Genève a décidé de donner le logiciel gratuitement à tout le monde.

Le CERN a publié le document interne qui a marqué le statut de PD du World Wide Web en 1993. Signé par le directeur de la recherche Walter Hoogland et le directeur de l’administration Helmut Weber, il décrit brièvement le projet W3 comme un « système d’information en réseau informatique mondial » fournissant un système d’information collaboratif indépendant de la plate-forme hardware et logicielle, voire de l’emplacement physique.

L’accès à l’information via W3 est fourni « via un modèle hypertexte », poursuit le document, sur un réseau mondial conçu pour fonctionner indépendamment du format de l’information et du système d’exploitation du client. La version du logiciel PD comprenait un client W3 « de base », un serveur et une bibliothèque de code commun, auxquels le CERN a renoncé à tous les droits de propriété intellectuelle pour le code source et binaire.

En 1993, les normes appropriées d’octroi de licences de droit d’auteur étaient encore dans leur phase de développement. Un an plus tard, le CERN a adopté une licence open source pour la prochaine version du logiciel. De cette façon, l’organisation a conservé le droit d’auteur tandis que n’importe qui pouvait utiliser et modifier la plate-forme W3 comme il le souhaitait. Cependant, la version initiale de PD a sans doute permis au Web de « devenir le géant qu’il est aujourd’hui », déclare le CERN.

Walter Hoogland dit maintenant que « la diffusion publique était la meilleure chose » que le CERN aurait pu faire avec le projet W3, une décision qui reflétait les valeurs du code du CERN de « collaboration ouverte au profit de la société ».

Ce principe de collaboration ouverte et de partage d’informations de la plate-forme W3 d’origine est toujours vivant aujourd’hui, même si le Web est de plus en plus transformé en plates-formes propriétaires cloisonnées où les informations sont collectées, vendues ou même militarisées pour le bien des grandes sociétés technologiques ou puissantes, des individus socialement problématiques comme Elon Musk. ChatGPT, l’IA générative qui a exploité le Web gratuit pour créer l’un des produits technologiques les plus en vogue ces derniers temps, n’est que la dernière itération de ce phénomène troublant.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :