IBM cessera d’embaucher pour des emplois qui pourraient être effectués par une IA

Une patate chaude : c’est un cas d’un autre jour, un autre exemple de l’IA qui remplace les emplois humains. Plutôt que de provoquer directement des licenciements, le géant de la technologie IBM a confirmé qu’il prévoyait de suspendre et de ralentir l’embauche pour des postes qui, selon lui, pourraient être remplacés par l’intelligence artificielle à un moment donné dans le futur.

S’adressant à Bloomberg, le PDG d’IBM, Arvind Krishna, a déclaré que l’embauche dans des rôles non liés aux clients, tels que les ressources humaines, sera suspendue ou ralentie car l’IA pourrait automatiser de nombreuses tâches effectuées par ces embauches.

Environ 26 000 personnes au sein d’IBM remplissent actuellement les rôles auxquels Krishna fait référence. Il envisage qu’environ 30 % soient remplacés par l’IA et l’automatisation sur une période de cinq ans. Cela équivaut à environ 7 800 emplois.

IBM a souligné qu’aucune personne travaillant actuellement à ces postes ne sera licenciée pour faire place à l’IA. Cependant, il a déclaré que tous les postes laissés vacants par attrition ne seront pas pourvus.

Comme pratiquement tous les géants de la technologie, IBM a annoncé des suppressions d’emplois plus tôt cette année en réponse au ralentissement économique et au blues du boom post-pandémique. Il licenciera environ 5 000 travailleurs au total.

Un porte-parole d’IBM a tenté de donner une tournure positive aux commentaires de Krishna, déclarant à Insider qu ‘«il n’y a pas de« pause »d’embauche générale en place. IBM est délibéré et réfléchi dans notre embauche en mettant l’accent sur les rôles générateurs de revenus, et nous sommes être très sélectif lorsque nous comblons des postes qui ne touchent pas directement nos clients ou la technologie. Nous recrutons activement pour des milliers de postes en ce moment.

Toute entreprise qui annonce publiquement qu’elle remplace les humains par l’IA trouvera peu de bonne volonté de la part du public – une enquête récente a révélé que la plupart des gens ne veulent pas qu’une entreprise IA fasse l’embauche, le licenciement ou la promotion, et les deux tiers des Américains ne voudrait même pas travailler pour un employeur qui utilise un recruteur d’IA.

Le même rapport a révélé que si la plupart des gens pensent que l’IA aura un impact majeur sur les travailleurs au cours des deux prochaines décennies, seuls 28 % pensent qu’elle les affectera personnellement. Cela peut être un vœu pieux; Bluefocus Intelligent Communications Group Co, l’une des plus grandes sociétés chinoises de médias et de relations publiques, a déclaré qu’elle prévoyait de remplacer ses rédacteurs et graphistes externes par des modèles d’IA génératifs. Plus près de chez nous, Dropbox a récemment admis que les récents progrès de l’IA étaient principalement à blâmer pour la décision de l’entreprise de licencier environ 500 personnes.

