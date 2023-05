Intel va renommer les processeurs Core en commençant par Meteor Lake

Dans le contexte : Intel a essayé de redéfinir son identité d’entreprise avec de nouveaux logos d’entreprise et de produits, et il semble que nous verrons bientôt des changements de marque pour ses prédécesseurs grand public. La société affirme qu’elle est à « un point d’inflexion dans notre roadmap client », ce qui implique que ses prochains processeurs Meteor Lake sont un pas en avant significatif pour Intel qui nécessite une nouvelle convention de dénomination des produits.

En 2020, Intel a remanié son identité d’entreprise pour la rendre plus fraîche et plus jeune. La société a introduit de nouvelles marques ainsi que des logos avec une police de caractères plus propre et des arrière-plans géométriques simples avec des dégradés de couleurs. L’année dernière, il a tué Pentium et Celeron, deux de ses marques de processeurs économiques de longue date. Et comme tous les changements de marque, ceux-ci visaient probablement à indiquer une entreprise mature qui n’a pas peur d’aller au-delà de son riche héritage et de se réinventer.

Cette année, ce rebranding visuel devrait se poursuivre avec les processeurs Intel Meteor Lake, bien que la société ait annoncé cette décision d’une manière plutôt inhabituelle. Après une série de références divulguées pour la nouvelle architecture du processeur, le directeur des communications mondiales d’Intel, Bernard Fernandes, s’est rendu sur Twitter pour confirmer que la société se préparait à d’autres changements de marque pour marquer un nouveau chapitre dans la technologie informatique client pour Team Blue.

Oui, nous apportons des changements de marque car nous sommes à un point d’inflexion dans notre roadmap client en vue du lancement prochain de notre #MeteorLake processeurs. Nous fournirons plus de détails concernant ces changements passionnants dans les semaines à venir ! #Intel – Bernard Fernandes (@Bernard_P) 1 mai 2023

Le tweet ne traite pas des fuites, mais le moment coïncide avec les rumeurs d’une campagne de rebranding massive après que quelqu’un ait découvert un nom de produit intéressant dans la base de données de référence Ashes of the Singularity. Le produit en question est le « Core Ultra 5 1003H », vraisemblablement l’une des prochaines versions Meteor Lake pour ordinateurs portables, avec 18 cœurs et 18 threads logiques ainsi qu’un GPU intégré Xe non identifié.

Dans l’entrée désormais supprimée de la base de données AoTS, nous avons pu voir le processeur « Core Ultra 5 1003H » atteindre 1 300 points dans la version DirectX 11 à 1080p. Cela suggère que l’exemplaire est capable d’une performance similaire à celle du Core i7-12700 avec un GPU intégré UHD Graphics 770. Le processeur Meteor Lake de 14e génération est également apparu dans la base de données SiSoftware Sandra en tant que composant de 45 watts équipé d’un GPU intégré avec 128 unités de calcul.

Au moment d’écrire ces lignes, le surnom « Ultra » n’est pas confirmé, mais nous verrons bientôt s’il est réel ou non et s’il s’applique à tous les processeurs Core à l’avenir ou à quelques-uns que la société souhaite promouvoir. en tant que hardware de niveau passionné. Certains spéculent qu’Intel remplacera complètement les noms i3, i5, i7 et i9 par les marques « Pro », « Max » et « Ultra » combinées avec des numéros de code de produit, mais nous devrons attendre et voir.

Intel organisera son événement « Intel Vision » les 10 et 11 mai, mais c’est là que la société présente des logiciels et des technologies de sécurité. Computex démarre le 30 mai et c’est là que Team Blue fait généralement des annonces de hardware, nous pouvons donc en savoir plus sur le changement de marque du processeur à ce moment-là.

