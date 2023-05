Geoffrey Hinton, pionnier de l’intelligence artificielle, quitte Google en raison des risques liés aux technologies émergentes

TL; DR : Geoffrey Hinton, l’un des noms les plus respectés de la communauté de l’intelligence artificielle, a quitté son emploi chez Google pour parler des dangers que l’IA représente aujourd’hui et à l’avenir.

Hinton est désigné par certains comme le parrain de l’IA, et pour une bonne raison. Son travail dans le domaine a commencé au début des années 70 en tant qu’étudiant diplômé à l’Université d’Édimbourg, où il a été attiré par l’idée des réseaux de neurones. Peu de chercheurs à l’époque pensaient que le concept avait du mérite, mais comme le note le New York Times, Hinton en a fait l’œuvre de sa vie.

En tant que professeur en 2012, Hinton et deux de ses étudiants ont créé un réseau neuronal révolutionnaire capable d’analyser des images et d’identifier des éléments communs sur les photos. L’année suivante, Google a acquis la société de Hinton, DNNresearch, pour 44 millions de dollars et l’a engagé pour poursuivre son travail.

L’année dernière, cependant, l’opinion de Hinton sur l’IA et ses capacités a changé. Hinton pensait que des systèmes de plus en plus performants n’étaient toujours pas à la hauteur de la pensée humaine dans certains domaines, mais avaient dépassé les capacités du cerveau dans d’autres domaines.

« Peut-être que ce qui se passe dans ces systèmes est en fait bien meilleur que ce qui se passe dans le cerveau », a déclaré Hinton au New York Times. Alors que cette tendance se poursuit et que les entreprises tirent parti de systèmes d’IA plus puissants, elles deviennent de plus en plus dangereuses.

« Regardez comment c’était il y a cinq ans et comment c’est maintenant », a déclaré Hinton à propos de l’état d’être d’AI. « Prenez la différence et propagez-la vers l’avant. C’est effrayant », a-t-il ajouté.

Jusqu’à récemment, Hinton estimait que Google était un bon intendant de la technologie en ne lançant pas un système qui pourrait causer des dommages. Ce n’est plus le cas car Google et d’autres géants de la technologie se sont engagés dans une course à l’IA qui, selon lui, pourrait être impossible à arrêter.

À court terme, Hinton craint qu’Internet ne soit submergé de fausses images, vidéos et textes qui confondront les gens et les empêcheront de savoir ce qui est réel. À long terme, l’IA pourrait éventuellement remplacer de nombreux emplois effectués par des humains. À terme, l’IA pourrait également dépasser ses créateurs humains dans d’autres domaines.

« L’idée que ce genre de choses pourrait en fait devenir plus intelligent que les gens – quelques personnes le croyaient », a déclaré Hinton. « Mais la plupart des gens pensaient que c’était loin. Et je pensais que c’était loin. Je pensais que c’était dans 30 à 50 ans ou même plus. Évidemment, je ne le pense plus. »

Hinton a déclaré à la publication qu’une partie de lui regrettait maintenant le travail de sa vie. « Je me console avec l’excuse normale : si je ne l’avais pas fait, quelqu’un d’autre l’aurait fait », a-t-il déclaré.

