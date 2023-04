Une étude identifie les pays qui passent le plus de temps devant leurs écrans

Vue d’ensemble : les chercheurs estiment que le taux mondial actuel de création de données se situe à plus de 325 millions de téraoctets par jour. Alors, combien de temps passons-nous réellement à le consommer ? Une étude récente répond à cette question en analysant la quantité moyenne d’utilisation quotidienne des écrans par pays. Alerte spoiler : c’est beaucoup plus que ce que la plupart d’entre nous réalisent, et c’est certainement plus que ce que nous aimerions admettre.

Electronics Hub a créé le rapport sur le temps d’écran moyen et l’utilisation à l’aide de l’aperçu mondial 2023 de DataReportal et des données sur le sommeil recueillies à partir de Sleep Cycle, une application d’analyse du sommeil populaire. Les données sur le sommeil ont permis aux chercheurs de comparer le nombre moyen d’heures d’éveil des utilisateurs par rapport au temps d’écran indiqué dans l’aperçu de DataReportal. Alors, quels ont été les résultats ?

Nous passons beaucoup de temps à assimiler tout ce qu’Internet a à offrir. Selon les résultats, les utilisateurs du monde entier passent en moyenne 6 heures et 37 minutes devant un écran par jour. Si ce même utilisateur est éveillé 16 à 18 heures par jour, il passe alors plus de 35 à 40 % de sa journée à être absorbé par une forme ou une autre de contenu électronique.

La ventilation des données par pays donne une meilleure idée de la façon dont les utilisateurs plongent le nez le premier dans l’océan d’informations d’Internet. Les pays sud-africains sont en tête des classements, enregistrant un incroyable 58,2% de leur journée consacrée au temps d’écran global. En comparaison, le pays où l’utilisation est la plus faible, le Japon, passe en moyenne 21,7 % de ses heures d’éveil à regarder un type d’écran.

Le rapport poursuit en identifiant les pays qui sont les plus gros consommateurs par type d’appareil et d’activité.

Les Philippines, le Brésil, l’Afrique du Sud et la Thaïlande complètent le top quatre pour le pourcentage le plus élevé de temps passé sur leur téléphone, tous dépassant les 30 %.

On a constaté que les utilisateurs sud-africains et russes passaient plus de 25 % de leurs journées éveillées devant des écrans d’ordinateur. Et en ce qui concerne les jeux, l’Arabie saoudite est le grand gagnant, avec des utilisateurs enregistrant près de 11,5 % de leur temps d’éveil dans le jeu.

Avec autant de temps d’écran et autant de données créées, la question devient « quels types de données consommons-nous réellement ? » Selon Exploding Topics, les trois principaux contributeurs à l’empreinte quotidienne mondiale sont la vidéo (53,72 %), les médias sociaux et sociaux (12,69 %) et les jeux (9,86 %).

Sur la base de ces chiffres, plus de 75% des données consommées sont – vous l’avez deviné – attribuables à des services et activités tels que TikTok, YouTube, Facebook et les jeux vidéo.

Bien que cela puisse sembler divertissant, ces temps d’écran élevés présentent de nombreux inconvénients. Plusieurs études ont montré que l’augmentation du temps d’écran entraîne des conditions telles que l’obésité, l’insomnie, des changements dans la cognition et le développement d’autres comportements addictifs.

Il y a aussi un impact environnemental qui passe souvent inaperçu. Le contenu Internet indique les données, les données signifient les centres de données et l’équipement, et cet équipement indique les gaz à effet de serre. Alors que certaines entreprises prennent des mesures pour réduire ou compenser ces empreintes, la vraie réponse peut être aussi simple que de poser les appareils et de faire quelques pas dehors de temps en temps.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :