Taylor Swift a fait 100 reprises en une journée, mais elle n’en a pas chanté une seule

Des vidéos de chanteurs reprenant des chansons d’autres artistes sont apparues sur les réseaux sociaux. Tout est faux, les utilisateurs utilisent l’intelligence artificielle pour changer la voix des chansons populaires.

« Je ne savais pas qu’elle avait fait cette reprise, peut-être qu’elle l’a chantée lors d’un concert », déclare un fan de Taylor Swift. Elle aussi a été trompée par l’intelligence artificielle. Dès que nous avons commencé A Thousand Years de Christina Perri (mais chanté par Swift), elle est venue l’écouter et était perplexe. Pas à cause de la voix, mais parce qu’elle connait toutes les chansons et pourtant ça s’était glissé de sa playlist. Nous l’avons immédiatement rassurée : Taylor n’a jamais chanté la chanson, l’IA l’a fait pour elle.

Sur TikTok il y a aussi Justin Bieber chantant Flowers de Miley Cyrus, Miley Cyrus One more time de Britney Spears, Michael Jackson reprenant Eyes of the tiger, des versions interminables de Drake, Kanye West, Taylor Swift, the Weekend, Ariana Grande et Harry Style, (ce sont les plus populaires) qui interprètent tout le répertoire à partir des années 80. Le processus est assez simple, vous choisissez la chanson puis grâce à un logiciel qui utilise l’intelligence artificielle générative, la voix originale est remplacée par celle de n’importe quel autre artiste. Une façon de voir comment un musicien qui n’est plus là interpréterait une nouvelle chanson, ou de mettre les mots de votre ennemi dans votre bouche et de voir comment ils sonnent chantés par votre rival. C’est peut-être évident mais il faut le dire, pour faire une reprise il ne suffit pas de changer de voix, mais d’arranger une chanson en la modelant sur ses influences et ses sons, donc les versions produites par l’IA sont des reproductions mécaniques, non artistiques, et surtout très différentes (du moins les espoirs) par la façon dont elles seraient refaites par les musiciens en question.

Comment fonctionne l’intelligence artificielle qui reproduit les voix

Les modèles d’apprentissage automatique de synthèse vocale permettent d’obtenir la parole ou le chant en manipulant des formes d’onde, pouvant ainsi générer la voix de n’importe qui en un rien de temps sans la déformer. En plus de conserver le timbre vocal et le ton émotionnel d’un locuteur, l’IA peut également imiter l’environnement acoustique d’un échantillon audio. Ainsi si la voix enregistrée provient d’un appel téléphonique, l’IA pourra reproduire les caractéristiques acoustiques, par exemple la voix métallique dévoilée par les haut-parleurs d’un smartphone, il en va de même pour un concert live ou un studio d’enregistrement. Tout cela est possible en écoutant seulement quelques secondes de l’audio que l’IA doit imiter.

Un exemple d’intelligence artificielle programmée pour imiter la voix est le VALL-E de Microsoft, qui a été introduit en janvier 2023. Il a été formé en utilisant plus de 60 000 heures de discours en anglais et a écouté la voix de milliers de personnes, principalement des enregistrements de livres audio. « Pour synthétiser la parole personnalisée, VALL-E génère les jetons acoustiques basés sur les données collectées dans l’enregistrement de 3 secondes, qui contient les informations sur l’orateur et le contenu. Enfin, les jetons acoustiques générés sont utilisés pour synthétiser l’onde finale de la parole avec le décodeur de codec neuronal correspondant », a expliqué l’équipe Microsoft.

L’étui Heart On My Sleeve de Drake et The Weekend

Il y a quelques semaines, il y a eu l’alarme. Une chanson Heart On My Sleeve est apparue sur Spotify où les voix de Drake et The Weekend se font entendre chanter un texte faisant des allusions à Selena Gomez. C’est un fake, aucun d’eux ne l’avait chanté ou entendu auparavant. En fait, la chanson a été composée par une intelligence artificielle générative qui a échantillonné les voix des artistes grâce à un logiciel. Le couple renforce la tromperie, les artistes avaient déjà collaboré par le passé, et cela a rendu une pièce à deux voix plus crédible.

Derrière le projet se trouve @ghostwriter, un utilisateur qui, après avoir produit la chanson, a décidé de la télécharger sur toutes les plateformes. La chanson est devenue virale ce week-end. Sur Spotify, il a été diffusé 629 439 fois avant d’être retiré. Maintenant, la chanson a été supprimée d’Apple, Deezer, Tidal, TikTok, Spotify et YouTube. Si vous recherchez On My Sleeve, le message : « Cette vidéo n’est plus disponible en raison d’une réclamation pour violation de droits d’auteur par Universal Music Group. » Mais cela a montré à tout le monde de quoi l’IA générative est capable. Avant Oh My Sleeve, il y avait eu quelques tentatives maladroites, comme faire réciter Emma Watson Mein Kampf, ou la voix de Ben Shapiro lancer des commentaires racistes sur Alexandria Ocasio-Cortez.

Expériences sociales et artistes enthousiastes

Cependant, il y a des artistes qui utilisent la nouvelle technologie comme un jeu, par exemple ils créent leurs propres reprises de chansons préférées avec AI, Ariana Grande qui voulait interpréter la chanson de son amie Taylor Swift, Cardigan ou Ye et Drake ont chanté Le WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion. L’auteur-compositeur-interprète et mère des enfants d’Elon Musk, Grimes, a déclaré sur Twitter qu’elle partagerait les redevances avec quiconque créerait une piste d’IA avec sa voix. « Je pense que c’est cool d’être fusionné avec la machine et j’aime l’idée d’ouvrir tout l’art en source ouverte et de tuer le droit d’auteur. Nous créons un programme qui devrait bien simuler ma voix, mais nous pourrions également télécharger des parties et des échantillons pour qu’il puisse entraîner le vôtre ».

Les utilisateurs des médias sociaux expérimentent, jouent avec des combinaisons étranges ou exploitent de vieux malentendus, par exemple en faisant chanter à Taylor Swift Roar de Katy Perry. C’est aussi une façon de voir comment des artistes décédés interpréteraient des chansons contemporaines. Il existe en fait différentes versions de Michael Jackson chantant les chansons de The Weekend, et aussi des tentatives certes ironiques, comme faire chanter Ariana Grande Bagno a Midnight.

