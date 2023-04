Windows 11 (build 22621.1680 et 22624.1680) atteint le canal Insider Beta

Nouvelle semaine et nouvelle mise à jour dans le canal Beta du programme Windows Insider. Une journée intéressante avec de petites grosses améliorations que nous continuons de voir chaque semaine. Voyons ce qu’il y a de nouveau.

Build 22624.1680 = Nouvelles fonctionnalités activées par défaut.

Build 22621.1680 = Nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut.

Quoi de neuf dans les builds 22624.1680 et 22621.1680

Tableau de bord du widget évolué

Ils commencent à prévisualiser une refonte de l’expérience du tableau de bord des widgets avec un canevas plus grand (3 colonnes si pris en charge par l’appareil) et de nouvelles zones pour donner aux utilisateurs un accès rapide aux widgets en un coup d’œil à partir de leurs applications et services, ainsi que permettre aux utilisateurs pour prendre une pause à haute valeur ajoutée avec leur flux personnalisé.

Modifications et améliorations des versions 22621.1680 et 22624.1680

Général

De nouvelles fonctionnalités pour les applications par défaut dans Windows 11, comme mentionné ici dans ce billet de blog, sont incluses dans cette version. Les fonctionnalités d’épinglage d’applications seront disponibles dans un prochain vol.

Widget

Ils commencent à afficher des icônes animées pour les widgets sur la barre des tâches. L’animation est déclenchée en survolant ou en cliquant sur le point d’entrée de la barre des tâches du widget ou lorsqu’une publicité pour un nouveau widget est affichée sur la barre des tâches. Actuellement, seules certaines icônes météo et financières sont prises en charge.

Correctifs dans la version 22624.1680

Navigateur de fichiers

Correction des problèmes suivants pour les initiés avec des clés d’accès dans l’explorateur de fichiers :

Maj + clic droit sur un fichier ou un dossier devrait à nouveau ouvrir « Afficher plus d’options ».

Ajustement de la façon dont Narrator lisait les clés d’accès après avoir appuyé sur la touche de menu, pour le rendre plus clair.

Entrée

Correction d’un problème où le pavé tactile et la saisie du code PIN n’apparaissaient pas sur l’écran de connexion pour les PC tactiles du vol précédent en raison d’un bug sous-jacent.

sous-titres en direct

Correction d’un problème qui provoquait un écrêtage dans le texte des sous-titres en direct dans des langues autres que l’anglais.

Correction d’un problème dans les paramètres de langue et de région qui entraînait le masquage de la progression de l’installation de la fonctionnalité de langue.

L’ajout d’une prise en charge améliorée de la reconnaissance de la langue dans les paramètres régionaux et linguistiques installe désormais les fichiers corrects sur les appareils ARM64.

Il ne sera plus nécessaire de redémarrer les sous-titres en direct après avoir basculé entre les langues de sous-titres installées à partir des paramètres de langue et de région. Cependant, vous devrez désinstaller toutes les entrées de « pack vocal » dans Paramètres> Applications> Applications installées qui ont été installées avant le correctif des paramètres de langue et de région et réinstaller à partir des paramètres de langue et de région.

notifications

Correction d’un problème où les codes 2FA n’étaient pas reconnus s’ils étaient entre parenthèses.

Le Gestionnaire des tâches

Correction d’un problème où la recherche de l’hôte de service dans la section Processus ne renvoyait aucun résultat.

Les performances des options Développer tout / Réduire tout de la page Processus ont été améliorées.

Correction d’un problème où l’icône de recherche pouvait chevaucher l’icône du gestionnaire de tâches dans la barre de titre.

La boîte de recherche ne devrait plus apparaître tronquée en haut lorsque la fenêtre est maximisée.

Correction d’un problème qui affectait la fiabilité du gestionnaire de tâches.

Double-cliquer sur la barre de titre du Gestionnaire des tâches pour agrandir la fenêtre devrait maintenant fonctionner à nouveau.

Correctifs pour Build 22621.1680 et Build 22624.1680

Cette mise à jour modifie les paramètres du pare-feu. Vous pouvez maintenant configurer des règles de groupe d’applications.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’ancienne solution de mot de passe de l’administrateur local (LAPS) et la nouvelle fonctionnalité Windows LAPS. Ils ne gèrent pas le mot de passe du compte local configuré. Cela se produit lorsque le fichier LAPS .msi hérité est installé après l’installation de la mise à jour Windows 11 avril 2023 sur des ordinateurs dotés d’une stratégie LAPS héritée.

Correction d’un problème affectant les applications utilisant DirectX sur les anciens pilotes graphiques Intel. Vous pouvez obtenir une erreur de apphelp.dll.

Atténuation d’un problème affectant le système de fichiers résilient (ReFS). Une erreur d’arrêt se produit qui empêche le système d’exploitation de démarrer correctement.

Correction d’un problème affectant le contenu protégé. Lorsque vous réduisez une fenêtre avec un contenu protégé, elle s’affiche alors qu’elle ne devrait pas. Cela se produit lors de l’utilisation de l’aperçu en direct des vignettes de la barre des tâches.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le filtre d’écriture unifié (UWF).

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le filtre d’écriture unifié (UWF). Correction d’un problème affectant la méthode de saisie en chinois. Impossible de voir tout le premier élément suggéré.

Correction d’un problème affectant SMB Direct. Les points de terminaison peuvent ne pas être disponibles sur les systèmes utilisant des jeux de caractères multioctets.

Correction d’un problème affectant les clients de gestion des appareils mobiles (MDM). Ce problème empêche l’impression. Cela se produit en raison d’une exception.

Correction d’un problème affectant le processus LSASS (Local Security Authority Subsystem Service). Il peut cesser de répondre. Pour cette raison, la machine redémarre. L’erreur est 0xc0000005 (STATUS_ACCESS_VIOLATION).

Correction d’un problème affectant le mode IE de Microsoft Edge. Le gestionnaire de fenêtres à onglets ne répond plus.

Atténuation d’un problème affectant les stratégies signées Windows Defender Application Control (WDAC). Elles ne s’appliquent pas au Secure Core. Cela se produit lorsque Secure Boot est activé.

Icônes d’application modifiées pour certains fournisseurs de téléphonie mobile.

Localisation et suppression d’un problème affectant les commandes MySQL. Les commandes échouent sur les conteneurs Windows Xenon.

Correction d’un problème affichant la vue des tâches dans la mauvaise zone. Cela se produit lorsqu’un jeu en plein écran est fermé en appuyant sur Win + Tab.

Correction d’un problème qui survenait lors de l’utilisation d’un code PIN pour se connecter à Windows Hello Entreprise. La connexion aux services Bureau à distance peut échouer. Le message d’erreur est « La demande n’est pas prise en charge. »

Correction d’un problème affectant le mode IE de Microsoft Edge. Les popups s’ouvrent en arrière-plan au lieu d’être au premier plan.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les stratégies de verrouillage du compte administrateur. GPResult et Policy ResultSet ne les ont pas signalés.

Problèmes connus

Rechercher dans la barre des tâches

Si vous avez le bouton Bing dans la zone de recherche de la barre des tâches et que vous redémarrez votre ordinateur, vous pouvez voir la mise en surbrillance de la recherche rotative quotidienne pendant un certain temps avant d’avoir à nouveau le bouton Bing.

Widget

[NUEVO] Lorsque vous lancez le tableau de bord des widgets pour la première fois, vous pouvez momentanément voir des espaces réservés pour les widgets/cartes d’alimentation de l’ancienne disposition à 2 colonnes, même si votre appareil prend en charge 3 colonnes.



