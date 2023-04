Edge suggère de tester l’IA de Bing en utilisant Google Bard

L’énième confrontation entre Google et Microsoft revient. Le géant de Redmond est très satisfait de son alliance avec OpenAI et a réussi à faire trembler Google lui-même avec son Chatbot basé sur Chat-GPT 4. Désormais, de par son hégémonie, Edge nous propose d’essayer le nouveau Bing avec IA à la place de Google Bard.

Microsoft continue de se battre pour voler des parts à Google avec Bing et son IA

Il semble qu’on avait déjà tout vu, ou presque, dans les affrontements entre Google et Microsoft. Cependant, vient maintenant la guerre de l’Intelligence Artificielle et chacune des entreprises a sa propre stratégie. La société de Satya Nadella semble être en avance dans cette bataille et s’en vante chez Edge.

Maintenant, lorsque vous ouvrez Bard sur Microsoft’s Edge, il affiche un bouton pour comparer les réponses avec Bing ! Saint f… pic.twitter.com/xGpHc0Ztfn — Vitor de Lucca |????️‍???? | vitordelucca.bsky.social (@vitor_dlucca) 27 avril 2023

Il est particulièrement intéressant que cliquer nous permette de comparer les deux intelligences artificielles. Face à face et nous montrant les résultats des deux. Une comparaison ouverte que Microsoft ne semble pas craindre pour le moment.

Des améliorations de Microsoft Bing ont été constatées au fil des semaines et chaque jour cela fonctionne mieux. Cependant, Bard connaît un début un peu cahoteux et semble encore avoir beaucoup de travail à faire avant de pouvoir être un challenger sérieux.

Il est vrai que le géant de Redmond n’a pas encore gagné la bataille, mais les limites du chat sont déjà faciles à gérer au quotidien et les informations qu’il fournit sont chaque jour meilleures. Là encore, nous ne sommes qu’au début de l’utilisation de l’Intelligence Artificielle et d’autres acteurs comme Apple, Facebook ou Amazon pourraient s’y introduire.

Ce qui est clair, c’est que le monde des moteurs de recherche est en train de changer radicalement. La recherche a changé et ne sera sûrement plus jamais la même. Il est maintenant temps pour Microsoft d’investir dans Bing pour accroître sa présence sur iOS et Android et faire connaître son potentiel.



