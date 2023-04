Microsoft Designer : l’outil de conception graphique basé sur l’IA qui s’intègre à Edge

Microsoft continue d’améliorer les fonctionnalités de Microsoft Designer. Ceci est votre outil de conception graphique alimenté par l’IA. Rationalisation du processus de création de publications pour les médias sociaux. La plateforme sera bientôt accessible directement depuis le navigateur web Edge. Desginer disposera d’outils créatifs supplémentaires basés sur l’intelligence artificielle. Offrir une compétition avec des services de conception graphique rivaux comme Canva.

Qu’est-ce que Microsoft Designer ?

Microsoft Designer est une application Web de conception graphique introduite pour la première fois en octobre de l’année dernière qui comprend des fonctionnalités de texte en image alimentées par l’IA similaires à des outils tels que Stable Diffusion. Les utilisateurs peuvent générer des images à l’aide d’invites textuelles et incorporer les résultats dans des projets tels que des invitations, des cartes de vœux et des publications sur les réseaux sociaux. On pourrait dire qu’il s’agit d’une combinaison de DALL-E et d’Adobe Express, bien qu’avec certaines limitations.

Quoi de neuf dans la mise à jour ?

L’une des principales nouveautés de la mise à jour Designer est l’intégration de l’application avec le navigateur Edge. Designer in Edge s’intègre nativement dans la barre latérale du navigateur, afin que les utilisateurs puissent commencer à travailler sur un nouveau projet et le publier sur des plateformes telles que Facebook, Twitter ou Pinterest sans passer à une autre fenêtre. Il ne nécessite aucun plugin téléchargeable et propose des suggestions à inclure dans la publication pendant que vous travaillez.

Une autre nouvelle fonctionnalité de Designer est la possibilité de générer du texte avec l’intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent sélectionner un objectif dans le menu déroulant pour façonner l’angle du texte (tel que « sensibiliser » ou « augmenter les ventes ou les réservations ») et rédiger une brève description de ce dont ils ont besoin. L’application génère ensuite une sélection de hashtags et de légendes à utiliser pour les publications sur les réseaux sociaux, et recommande même des polices qui pourraient bien aller avec le projet.

Microsoft a également facilité le redimensionnement d’une mise en page, offrant jusqu’à 20 tailles de mise en page différentes pour les médias sociaux sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Les éléments tels que le texte et les images sont automatiquement réorganisés pour s’adapter aux nouvelles mises en page, ce qui devrait réduire la nécessité de résoudre les problèmes de formatage.

De plus, des fonctionnalités d’animation ont été introduites pour donner plus de vie aux conceptions finies. Permettre aux utilisateurs d’appliquer automatiquement des transitions de texte et des arrière-plans animés. Microsoft dit vaguement que la fonctionnalité utilise l’intelligence artificielle, mais ne précise pas si la plate-forme génère des actifs animés à partir de zéro. Cela peut signifier que les utilisateurs doivent fournir les leurs.

Comment accéder à Microsoft Designer ?

Microsoft Designer est actuellement disponible en avant-première et accessible via le site officiel ou depuis le navigateur Edge. Pour l’utiliser depuis Edge, vous devez cliquer sur l’icône en forme de crayon dans la barre latérale droite du navigateur et sélectionner « Ouvrir Microsoft Designer ». Vous pouvez ensuite choisir parmi une variété de modèles ou démarrer un nouveau projet à partir de zéro.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :