Les débris du lancement du Starship se sont répandus sur des centaines d’acres

En un mot : le lancement récent du Starship de SpaceX et son démontage rapide et imprévu (explosion) ont peut-être causé plus de dégâts qu’on ne le pensait initialement. Selon un rapport du US Fish and Wildlife Service partagé par plusieurs publications, les activités de lancement de SpaceX le 20 avril ont entraîné un champ de débris qui s’étendait sur environ 385 acres, y compris une propriété appartenant à SpaceX et des terres dans le parc d’État de Boca Chica.

Un incendie de 3,5 acres s’est également déclaré à peu près au même moment dans le parc d’État de Boca Chica. Bloomberg a rapporté que l’incendie avait été causé par les actions de SpaceX ce jour-là, mais Fortune a noté que le Fish and Wildlife Service n’avait pas dit que l’incendie était le résultat direct du lancement ou de l’explosion. Il semble que le jury soit toujours sur celui-là.

Les deux publications ont noté des dommages à la rampe de lancement et que des morceaux de béton, d’acier et d’autres objets ont été jetés à des milliers de mètres. L’agence a déclaré que du béton pulvérisé, vraisemblablement de la rampe de lancement, a été retrouvé jusqu’à 6,5 miles de distance.

Dans une publication sur Twitter le 22 avril, le PDG de SpaceX, Elon Musk a dit la force des moteurs lorsqu’ils ont accéléré peut avoir brisé le béton de la rampe de lancement plutôt que de simplement l’éroder, ajoutant que les moteurs n’étaient qu’à mi-poussée lorsque des incendies d’essai statiques ont été effectués.

Peu de temps après le lancement, LabPadre a partagé des images qu’il a enregistrées du retour de flamme créé lorsque la fusée a décollé et des dommages qu’elle a causés à une fourgonnette à proximité. En autre tweeter, Musk a déclaré qu’ils avaient commencé à construire une énorme plaque d’acier refroidie à l’eau pour passer sous le support de lancement, mais qu’elle n’était pas prête à temps. Sur la base des données d’essais statiques sur les incendies, ils pensaient que le béton spécialisé survivrait au premier lancement, mais cela s’est avéré incorrect.

Musk a ajouté qu’ils s’attendent à être prêts pour un autre lancement dans quelques mois, mais la Federal Aviation Administration devra d’abord autoriser SpaceX pour une tentative de suivi avec Starship.

SpaceX a lancé jeudi avec succès une mission Starlink qui a mis 46 satellites en orbite terrestre basse, marquant le 225e lancement de la société.



