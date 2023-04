L’application Phone Link de Microsoft apporte la connectivité iOS à Windows 11, mais avec de nombreuses mises en garde

Dans le contexte : l’application Phone Link de Microsoft est disponible pour les utilisateurs d’Android depuis 2020. Le logiciel compagnon pour smartphone permet au système d’exploitation Android de se connecter aux appareils Windows 10 et 11 via Bluetooth. Une fois connectés, les utilisateurs peuvent accéder aux contacts du téléphone et aux photos les plus récentes, envoyer des messages SMs, vérifier les notifications et passer ou répondre à des appels téléphoniques depuis un PC.

Mercredi, Microsoft a lancé son application Phone Link sur iOS, en la renommant « Link to Windows ». Le géant de la technologie de Redmond a déclaré que l’application était en « déploiement progressif » pour les utilisateurs de Windows 11. Il espère terminer la publication lente d’ici la mi-mai. L’application a récemment fait le tour des Windows Insiders, qui lui ont réservé un accueil chaleureux.

« Nous avons entendu des commentaires positifs tels que » c’est exactement ce que j’espérais sur mon PC Windows « », a déclaré Microsoft dans un communiqué de presse.

Cependant, il faut se demander s’il s’agissait de commentaires pour la version Android ou iOS, car le port est relativement limité. Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des messages tant qu’ils ne sont pas des textes de groupe. Ils ne peuvent pas non plus partager de photos ou de vidéos. Les messages sont « basés sur la session », ce qui indique que les threads ne persistent que tant que l’appareil reste connecté au PC. Lorsque la session est terminée, la conversation est perdue. Il est également uniquement compatible avec Windows 11. La version Android n’a aucune de ces limitations.

Peut-être que l’accueil chaleureux d’Insider était simplement dû au fait que Link to Windows pour iOS est meilleur que les autres solutions. Même un biscuit salé a bon goût si vous êtes affamé.

Les utilisateurs de Mac apprécient depuis longtemps la commodité de faire fonctionner ensemble de manière transparente tous leurs appareils Apple via iCloud. Faire quelque chose sur une machine, comme envoyer un message, met à jour instantanément le reste des appareils connectés de l’utilisateur. Les historiques de conversation persistent sur chaque plate-forme sans manipulation. Comme Steve Jobs aimait à le dire, « Ça marche. »

Le lien vers Windows pour Android tente de faire de même et réussit généralement même s’il n’a pas autant de fonctionnalités de connectivité. Cependant, la version iOS est loin d’être la bonne. Ce n’est pas la faute de Microsoft, cependant.

Apple a une longue expérience de non-coopération avec ses rivaux. Il a tendance à placer la sécurité des utilisateurs au-dessus de tout, même lorsque les utilisateurs sont prêts à renoncer à un peu de protection de la vie privée pour une meilleure interopérabilité. Phone Link ne peut accorder l’accès qu’au niveau le moins profond. L’extraction de vos contacts est aussi profonde que possible, mais si cela suffit pour avoir des fonctionnalités entre votre iPhone et votre PC, alors Microsoft a réussi.

