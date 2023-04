Le géant allemand Bosch va investir 1,5 milliard de dollars dans des usines de fabrication de puces aux États-Unis

Dans le contexte : la loi américaine sur les puces ramène des opportunités de financement et de développement dans le pays. La multinationale Robert Bosch GmbH est également intéressée par cette opportunité, même si l’entreprise veut plus d’argent de Washington pour augmenter son engagement réel.

La société de technologie et d’ingénierie Robert Bosch GmbH a annoncé l’acquisition des actifs de fabrication de puces de la société américaine TSI Semiconductors. La société allemande prévoit d’investir dans le secteur américain de la fabrication de puces et de bénéficier des opportunités de financement du Chips Act.

Bien que les conditions réelles de l’acquisition n’aient pas été divulguées, Bosch prévoit d’investir 1,5 milliard de dollars au cours des prochaines années pour moderniser les installations de fabrication de TSI situées à Roseville, en Californie. D’ici 2026, Bosch prévoit de commencer à produire de nouvelles tranches de semi-conducteurs de 200 millimètres basées sur le composé de carbure de silicium.

Le carbure de silicium (SiC) est un composé chimique dur contenant du silicium et du carbone, un semi-driver produit en série qui est largement utilisé pour fabriquer des outils abrasifs et de coupe, des LED et des appareils électroniques qui doivent fonctionner à des températures élevées, des tensions élevées ou les deux.

Les tranches de SiC produites dans les installations de TSI seront utilisées pour alimenter la chaîne d’approvisionnement automobile, car l’industrie a été fortement affectée par la pénurie mondiale de semi-conducteurs pendant et après la pandémie de Covid-19. La popularité croissante des véhicules électriques (VE) et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir une transition plus rapide des moteurs à combustion traditionnels vers une industrie entièrement électrique n’ont fait qu’empirer les choses sur ce front.

En 2021, la voiture moyenne contenait environ 1 200 micropuces à l’intérieur, soit le double par rapport à 2010. Bosch a déclaré que le marché des puces SiC avait augmenté de 30% en glissement annuel, car elles offrent une plus grande autonomie et des performances de recharge plus efficaces (tout en gaspillant moins qui durent plus longtemps) dans les voitures électriques. La société prévoit d’avoir en moyenne 25 de ses puces SiC dans chaque nouveau véhicule électrique vendu d’ici 2025.

Le vice-président Kamala Harris a déclaré que le nouvel investissement de 1,5 milliard de dollars promis par Bosch réduira les coûts et aidera le pays à renforcer sa chaîne d’approvisionnement en véhicules électriques, à reconstruire le muscle de la fabrication américaine et à « créer des opportunités économiques pour les familles de travailleurs de Californie ». Harris a également souligné le nombre croissant de véhicules électriques qui seront mis sur la route, une priorité pour la vice-présidente depuis qu’elle a siégé au Sénat américain.

