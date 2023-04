Dans le prochain film Harrison Ford aura 40 ans de moins, Indiana Jones et l’intelligence artificielle

Grâce à un logiciel conçu par les chercheurs de Disney, Harrison Ford remontera le temps pendant un cinquième du film. Habituellement, pour montrer les versions plus jeunes des protagonistes, on choisissait des acteurs aux visages similaires ou il fallait recourir à des techniques longues et souvent très coûteuses.

Pendant 25 minutes, Harrison Ford sera à nouveau jeune. Pas de cascadeur ni de changement d’acteur, ce sera un saut dans le temps. La scène d’ouverture du cinquième film d’Indiana Jones se déroulera en 1944, et l’acteur via le logiciel Industrial Light & Magic (ILM) perdra 40 ans. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a déclaré au magazine Empire que ce n’est pas seulement une nouvelle technologie qui fonctionne bien, le but est de faire dire aux gens : « Oh mon Dieu, ils viennent de trouver des images qu’ils ont filmées il y a 40 ans. » Faire entrer l’émerveillement au théâtre, qui au final est toujours la même histoire : le cinéma est fait pour émerveiller. Et s’il y a plus d’un siècle, George Melies réussissait avec ses effets spéciaux à simuler un atterrissage sur la lune avec des fumées et des fusées en chute libre, aujourd’hui sur grand écran, un clic suffit pour changer l’âge de n’importe qui.

Comment Indiana Jones revient jeune

On annonçait l’an dernier le film Indiana Jones qui ramènerait Harrison Ford au cinéma avec un fouet en cuir et un chapeau d’aventurier. Dans une interview avec le réalisateur James Mangold sur Total Film, un détail a été révélé qui a suscité l’intérêt. Pendant près d’un cinquième de la durée du film, Indiana Jones aura 35 ans (Ford en a 79). Ce qui se passe généralement dans ces cas, c’est que les réalisateurs choisissent un acteur plus jeune qui ressemble au protagoniste et lui donnent le rôle, ou manuellement, image par image, les techniciens rajeunissent le visage de l’acteur avec des effets spéciaux. Cette fois, ce ne sera pas comme ça. Harrison Ford lui-même jouera son propre rôle et le logiciel fera le reste. Il s’appelle FRAN (face re-aging network) et c’est une intelligence artificielle performante avide de données.

En fait, vieillir ou rajeunir correctement un visage nécessite une grande collection de données longitudinales, c’est-à-dire de nombreuses images du même sujet représentées à différentes périodes de temps avec la même expression, le même angle et la même luminosité. Pour former le logiciel, les chercheurs ont récupéré toutes les images d’Harrison Ford en tant que jeune homme extraites des archives de Lucasfilm. Pour améliorer le résultat, l’acteur s’est également fait photographier et filmer, afin de fournir à l’intelligence artificielle un maximum de données. Les chercheurs ont expliqué que FRAN ne travaille qu’avec de vraies personnes capables de poser devant des lumières et des angles spécifiques, ainsi qu’un vaste ensemble de séquences qui est à la base de la formation de l’IA.

L’intelligence artificielle développée par Disney

Déjà en décembre, les chercheurs de Disney avaient présenté FRAN. L’entreprise a expliqué que l’IA était capable de faire le gros du travail, résolvant ainsi un énorme problème. Avant, il fallait travailler sur chaque image pour obtenir un résultat crédible, un travail qui prenait des mois. Au lieu de cela, il semble que l’IA prenne plus ou moins cinq secondes pour appliquer les effets de vieillissement à une seule image. Non seulement cela, cela pourrait également être un atout précieux pour réduire les budgets, selon les rapports de Disney, le film The Irishman a dépensé 200 millions de dollars pour rajeunir Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Il est donc clair que s’ils devaient rajeunir manuellement Indiana Jones d’un cinquième du film et de 40 ans, cela aurait été difficile, coûteux et très chronophage.

«Il s’agit de la première méthode pratique, entièrement automatique et prête pour la production capable de vieillir les visages dans des images vidéo», ont expliqué les chercheurs. Plusieurs tentatives ont été faites dans le passé pour automatiser le processus avec des réseaux de neurones et l’apprentissage automatique. Et pour les images statiques, ils ont presque réussi, le problème était les vidéos. Comme l’expliquent les chercheurs, le principal risque est la perte de l’identité faciale, la mauvaise résolution et l’instabilité du cadre pour les images en mouvement. Mais Mangold a assuré que le résultat pour Indiana Jones est impressionnant.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :