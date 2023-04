Microsoft Teams atteint 300 millions d’utilisateurs actifs par mois

Lors de l’assemblée générale des actionnaires de Microsoft il y a quelques heures, le géant de Redmond en a profité pour parler chiffres. Microsoft Teams a atteint 300 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Ce nombre représente une croissance significative de la base d’utilisateurs de la plate-forme au cours de la dernière année. Depuis mars 2020, Microsoft Teams comptait 44 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

La pandémie de COVID-19 a été un facteur majeur de la croissance de la popularité de Microsoft Teams. Avec la nécessité de travailler et d’étudier à domicile, la plateforme est devenue un outil indispensable pour de nombreuses personnes et organisations à travers le monde.

Teams atteint 300 millions d’utilisateurs quotidiens

La plate-forme a également vu une augmentation du nombre de fonctionnalités et de fonctions qui ont été ajoutées au cours de la dernière année pour répondre aux besoins des utilisateurs dans le nouvel environnement de travail à distance. Nous continuons à rendre compte quotidiennement de ces évolutions, qui incluent de nouvelles formes de collaboration, comme la possibilité de co-éditer des documents en temps réel. Ainsi que l’intégration avec d’autres applications Microsoft, telles que Outlook et OneNote.

Avec cette étape importante, Microsoft Teams se consolide comme l’une des principales plateformes de communication et de collaboration du marché, en concurrence directe avec d’autres plateformes telles que Zoom et Slack.

L’avenir des équipes Microsoft

Microsoft a indiqué qu’il continuerait d’investir dans Microsoft Teams et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à la plate-forme à l’avenir. Teams est là pour rester et avec l’intégration de Copilot et de nouvelles fonctionnalités, ils continueront à faire de Teams une application essentielle pour les entreprises.

Les données de Microsoft Teams atteignant 300 millions d’utilisateurs actifs mensuels ne sont pas une surprise. Il est devenu un outil vital pour de nombreux travailleurs et étudiants du monde entier. Avec la promesse de nouvelles fonctionnalités et améliorations à venir, il semble que Microsoft Teams continuera d’être une force majeure sur le marché des communications et de la collaboration pour les années à venir.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :