YouTuber dépense 40 000 $ sur un iPhone 2007 scellé mais l’ouvre en vidéo

Marques Brownlee est l’un des youtubeurs les plus suivis et les plus influents de l’industrie technologique. Il compte actuellement plus de 16 millions d’abonnés sur sa seule chaîne principale. Les iPhones de première génération non ouverts sont devenus très recherchés par les collectionneurs ces derniers mois, établissant des records de vente toujours plus élevés.

A 6h50 de sa dernière vidéo, le youtubeur Marques Brownlee plonge un cutter dans le film qui enveloppe l’un des premiers modèles d’iPhone parfaitement étanches encore sur le marché. À ce moment précis, la valeur de l’iPhone passe d’environ 40 000 $ à peut-être 1 000 $, en supposant que le smartphone est en parfait état de fonctionnement. Ce n’est qu’en février que le même modèle, toujours scellé, a été vendu par la maison de vente aux enchères LCG Auctions pour 63 356,40 dollars. Ce sont les règles de la collection : plus un objet est rare, plus il est recherché, plus sa valeur augmente.

Né en 1993, Marques Brownlee n’est pas fou, et il n’est pas naïf non plus. Il est l’un des youtubeurs les plus influents de l’industrie technologique, avec plus de 16 millions d’abonnés à sa chaîne et des millions d’autres abonnés répartis sur d’autres plateformes. Son influence dans le secteur se mesure en nombre mais aussi en contenu. En août 2018, il publie une série de vidéos dans lesquelles il interviewe d’abord Elon Musk puis le suit dans l’une des Gigafactories de Tesla.

L’ouverture du premier iPhone jamais produit par Apple

L’iPhone sur la table de Marques Brownlee est identique à celui présenté pour la première fois par Steve Jobs le 9 janvier 2007 sur la scène MacWorld. Écran de 3,5 pouces, résolution de 320 x 480 et appareil photo principal (et unique) avec une résolution de 2 Go. La taille de la mémoire peut également être lue sur la boîte : 8 Go. Dans ses vidéos, Brownlee montre et explique souvent les caractéristiques des appareils qui ont façonné l’histoire de la technologie, comme la première Game Boy ou le Macintosh. Pourtant, il n’était jamais allé aussi loin.

Le youtubeur a déclaré avoir acheté l’iPhone lors d’une vente aux enchères et l’avoir remporté grâce à un appel téléphonique pour environ 32 000 dollars. Le reste était les taxes et les frais d’expédition. L’iPhone est arrivé dans un système de coques et de polystyrène pour éviter tout dommage. L’étanchéité était presque parfaite : les plastiques étaient juste légèrement coupés d’un côté. Il y avait, comme toujours dans ces cas-là, un risque de fraude mais tout s’est déroulé comme prévu : non seulement l’iPhone était réellement neuf mais une fois la batterie chargée il était pleinement fonctionnel.

Le cas du sticker « Lucky You »

La vidéo est née pour montrer à son public tous les composants originaux du premier iPhone sur le marché. Tous les articles connus. Mais il y a un détail qui a ajouté un peu de mystère à l’opération. La boîte de l’iPhone est en effet recouverte d’un autocollant rouge qui dit Lucky You, avec le symbole Apple. Brownlee n’a pas pu déterminer d’où venait l’autocollant, mais l’un de ses abonnés a expliqué dans les commentaires qu’il s’agissait d’un autocollant apposé par les employés de l’Apple Store où il était vendu. Rien de spécial, juste un autocollant que Cupertino a demandé de coller à certaines périodes de l’année.

