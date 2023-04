Microsoft ne peut pas acheter Activision Blizzard, l’acquisition de plus de 68 milliards de dollars est bloquée

L’Autorité britannique de la concurrence et du marché (CMA) a bloqué l’une des plus importantes acquisitions de l’histoire de la technologie. La fusion entre Microsoft et Activision Blizzard était censée créer un géant du jeu vidéo qui ne laisserait guère respirer les autres concurrents.

Ce devait être la plus grande opération jamais réalisée dans l’industrie du jeu vidéo. Le géant du logiciel Microsoft achète le géant du jeu vidéo Activision Blizzard, le tout pour 68,7 milliards de dollars. Juste pour faire quelques proportions. Elon Musk a racheté l’entière propriété de Twitter pour bien moins cher : 44 milliards de dollars. Mark Zuckerberg avait plutôt acheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars. Cependant, l’acquisition qui devait marquer l’histoire du jeu vidéo a été bloquée par l’UK Antitrust.

L’Autorité a signalé le risque que la fusion entre ces deux monstres de la technologie puisse compromettre la concurrence sur le marché du cloud gaming. Désormais, toutes les principales consoles disposent d’un service de jeux vidéo en nuage sur lequel vous pouvez jouer ou télécharger des titres sur votre appareil sans avoir à compter sur la copie physique. Activision Blizzard est l’un des plus importants producteurs de jeux vidéo, surtout Call of Duty. Et la possibilité pour Microsoft de proposer ces titres dans son service de cloud gaming lui permettrait certainement de se démarquer aux plus hautes positions du marché.

Les risques derrière l’accord

L’arrestation par l’Autorité de la concurrence et des marchés (Cma) n’est pas définitive, même si elle ralentit et met en péril toute l’opération. Maintenant, Microsoft va faire appel, mais même s’il parvient à parvenir à un accord avec l’Autorité britannique, il y a le risque que d’autres régulateurs interviennent pour l’arrêter. L’accord est sur les tables de l’Union européenne et sur celles de la Federal Trade Commission des États-Unis. Dans tout cela, il n’est pas encore clair si le blocage de l’acquisition par le Royaume-Uni arrêtera également la sortie de nouveaux titres. Aucun retard significatif n’a été annoncé pour le moment. La première proposition d’accord avait été formulée par Microsoft dès janvier 2022.

Le projet Xbox et le thème des exclusivités

Depuis 2001, Microsoft est entré dans le secteur du jeu vidéo avec le projet Xbox, la console qui a lutté pour la domination de PlayStation pendant des années, puis l’a cédée lors du dernier affrontement. Selon un rapport d’Ampere Analysis fin février 2023, 18,5 millions d’unités de Xbox Series X ou Series S ont été vendues tandis que le modèle rival PlayStation 5 atteignait 32,1 millions d’unités. Cette course se joue sur deux scénarios : d’un côté il y a le hardware, de l’autre les titres de jeux vidéo. Celui qui a plus d’exclusivités attire plus de clients. Le service de cloud gaming de Microsoft s’appelle Game Pass. En mars 2021, Microsoft avait déjà racheté la société de production Bethesda (Doom, Fallout ou The Elder Scrools), une opération qui lui avait permis d’obtenir plus d’abonnés pour son Game Pass.

