De nouvelles règles européennes pour 19 géants de la technologie pourraient causer des problèmes à Twitter

Qu’est-ce qui vient de se passer? La Commission européenne (CE) a nommé 19 des plus grandes plateformes en ligne et moteurs de recherche qui doivent se conformer aux nouvelles règles conçues pour protéger les mineurs, traiter les contenus illégaux, interdire certaines publicités, etc. De tous les géants de la technologie nommés, Twitter serait le moins préparé à faire face aux nouvelles règles et pourrait risquer une amende massive ou même une suspension temporaire.

La CE a écrit dans son annonce qu’elle avait adopté les premières décisions de désignation en vertu de la loi sur les services numériques (DSA). Il a désigné 17 très grandes plateformes en ligne (VLOP) et 2 très grands moteurs de recherche en ligne (VLOSE) qui atteignent au moins 45 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Google est le plus touché, avec son moteur de recherche, Play, Maps, Shopping et YouTube tous sur la liste. Facebook et Instagram de Meta sont là-bas, tout comme Alibaba Express, Amazon, l’App Store d’Apple, Booking.com, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, Bing et le site de ventes en ligne allemand Zalando.

Les entreprises disposent de quatre mois pour remplir les obligations. Les règles incluent de donner aux utilisateurs des informations sur les raisons pour lesquelles certaines informations leur sont recommandées et de leur donner le droit de se retirer du système de recommandation.

Il est également interdit aux plateformes de diffuser des publicités à un utilisateur en fonction de ses informations sensibles, telles que l’appartenance ethnique, les opinions politiques ou l’orientation sexuelle. Il leur est également interdit de créer des profils d’enfants à des fins de ciblage publicitaire, et il doit y avoir des protections pour les plus jeunes. De plus, les plateformes doivent permettre aux utilisateurs de signaler facilement les contenus illégaux.

Les entreprises désignées doivent fournir leur première évaluation annuelle des risques au plus tard le 25 août. Leurs plans d’atténuation des risques feront l’objet d’un audit et d’une surveillance indépendants par la Commission.

« Les plateformes devront identifier, analyser et atténuer un large éventail de risques systémiques allant de la manière dont le contenu illégal et la désinformation peuvent être amplifiés sur leurs services, à l’impact sur la liberté d’expression et la liberté des médias », a écrit la CE. « De même, les risques spécifiques liés à la violence sexiste en ligne et à la protection des mineurs en ligne et de leur santé mentale doivent être évalués et atténués. »

The Guardian écrit que Twitter a été averti à plusieurs reprises qu’il n’était pas prêt à se conformer aux nouvelles règles, risquant une amende de 6% de son chiffre d’affaires mondial ou même une suspension temporaire du service. L’entreprise a licencié environ 6 000 personnes depuis qu’Elon Musk a pris ses fonctions, la laissant avec environ 1 500 employés que beaucoup craignent de ne pas pouvoir satisfaire aux exigences de la DSA.

Le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, avait précédemment déclaré que Twitter devait redoubler d’efforts pour « passer le cap ».

Breton a également déclaré que TikTok permettrait aux responsables de la Commission européenne d’effectuer un « test de résistance » de ses systèmes pour s’assurer qu’ils sont conformes à la DSA. « Aujourd’hui, c’est le jour J(SA) de la réglementation numérique », a-t-il déclaré.

Il n’y a pas que l’UE qui sévit contre les grandes technologies. Le gouvernement britannique a dévoilé un projet de loi pour lutter contre la « domination excessive » des entreprises sur les marchés numériques. Elle protégera également les consommateurs contre les pratiques déloyales.

